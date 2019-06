8 giu 2019 09:18

HANNO ABBATTUTO LA VISPA THERESA - LA MAY SI E’ DIMESSA DAL SUO INCARICO DI LEADER DEL PARTITO CONSERVATORE - HA FATTO PRECIPITARE I TORIES DAL 42,3% DEI CONSENSI CONQUISTATO ALLE ULTIME LEGISLATIVE ALL' 8,79% DELLE EUROPEE - IL PIÙ QUOTATO PER LA SUCCESSIONE E’ L’EX SINDACO DI LONDRA ED EX MINISTRO DEGLI ESTERI, BORIS JOHNSON