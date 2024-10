28 ott 2024 10:15

HARD “TIMES” PER SANGIULIANO – L’AUTOREVOLE QUOTIDIANO BRITANNICO, “THE TIMES”, DEDICA UN ARTICOLO ALLO SFREGIO NEL CAPOCCIONE DELL’EX MINISTRO DELLA CULTURA, DI CUI “REPORT” HA MANDATO IN ONDA UNA FOTO IN ESCLUSIVA: “SAREBBE IL RISULTATO DI UN’AGGRESSIONE DA PARTE DELL’EX AMANTE, ARRABBIATA PER LA DECISIONE DI SANGIULIANO DI NON LASCIARE LA MOGLIE” – “UNA COPIA IN ANTEPRIMA È STATA PUBBLICATA IERI DAL SITO DI GOSSIP DAGOSPIA, CHE PER PRIMO HA RACCONTATO LA RELAZIONE DEL MINISTRO CON BOCCIA…”