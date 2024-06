HILLARY HA DECISO DI AFFOSSARE DEFINITIVAMENTE LA CANDIDATURA DI BIDEN – LA MOGLIE DI BILL CLINTON DÀ ALLE STAMPE UN NUOVO MEMOIR (USCIRÀ IL 17 SETTEMBRE) INTITOLATO “SOMETHING LOST, SOMETHING GAINED”, IN CUI METTE IN GUARDIA GLI AMERICANI DALL'EVENTUALE RIELEZIONE DI TRUMP, CHE LA SCONFISSE ALLE PRESIDENZIALI DEL 2016 - PECCATO CHE HILLARY NON SIA COSI' AMATA E RISCHIA DI AVERE UN EFFETTO IMPREVISTO: "MOTIVARE" GLI INCERTI A SOSTENERE TRUMP...

Hillary Clinton - Something Lost, Something Gained

(ANSA) - Con le elezioni presidenziali in vista, Hillary Clinton mette in guardia gli elettori americani: la ex First Lady, finalista Dem nella corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump nel 2016, sta per dare alle stampe un nuovo memoir in cui illustra "le sue opinioni sulla politica, la democrazia, le minacce che abbiamo di fronte e il futuro a portata delle nostre possibilita'".

L'annuncio arriva alla vigilia del dibattito tra Trump e Joe Biden (come ricorda in un op-ed pubblicato oggi sul New York Times, lei e' stata l'unica a sfidare entrambi in questo formato).

Intitolato "Something Lost, Something Gained: Reflections on Life, Love, and Liberty", il volume sarà pubblicato il 17 settembre, sette settimane prima del voto per la Casa Bianca, e mostrerà, secondo l'editore Simon and Schuster, "Hillary come non l'avete mai vista prima d'ora".

Il memoir - scrive il sito Axios - è molto personale e include riflessioni sul matrimonio con l'ex presidente Bill Clinton, l'amicizia e il lavoro personale svolto per superare la sconfitta alle elezioni (nel 2008 fu Barack Obama a batterla in una sfida alle ultime primarie Dem).

"Leggi il libro ed è come se tu fossi seduto per un lungo pranzo con la più intelligente, divertente e appassionata delle tue amiche", ha detto Priscilla Painton, la direttrice editoriale di Simon and Schuster.

Hillary Clinton ha 76 anni ed è stata oltre che First Lady e candidata alla Casa Bianca anche senatore dello Stato di New York e segretario di Stato oltre che, prima della corsa alla presidenziale del marito Bill nel 1992, una dei cento 'top lawyers' in America, specializzata in diritti dell'infanzia. Da ultimo la ex First Lady si è cimentata con il teatro: ha co-prodotto Suffs, un musical sulle suffragette, premiato agli ultimi Emmy.

