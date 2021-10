13 ott 2021 12:56

GLI I-TAJANI IN EUROPA? ZERO CARBONELLA - IL TEDESCO MANFRED WEBER È STATO RIELETTO PRESIDENTE DEL GRUPPO DEL PPE AL PARLAMENTO EUROPEO, E NELLA SQUADRA DEI SUOI DIECI VICE NON C’È NESSUN ITALIANO. TE CREDO: DENTRO IL PARTITO POPOLARE EUROPEO IL NOSTRO PAESE PUÒ CONTARE SOLO SU FORZA ITALIA, CHE CONTA COME IL DUE DI PICCHE. ECCO PERCHÉ BERLUSCONI SPINGE PER FAR ENTRARE ANCHE LA LEGA…