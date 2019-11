IACOBONI TWEET: “IL GRANDE SCONFITTO DI QUESTA SPECIE DI IMPLOSIONE IN CUI OGGETTIVAMENTE SI TROVA IL M5S È IL CONTECASALINO, E LA LINEA DEI FILODEM NEL M5S - LA VERA DOMANDA È: CASALEGGIO STA COL CONTE-CASALINO E I FILOPD, O CON DI MAIO? STA CON LA SUA AZIENDA. E SA BENISSIMO CHE UN M5S AUTONOMO DAL PD, PER QUANTO UN M5S DIMAGRITO ANCHE DI MOLTO ALLE POLITICHE, RESTA CRUCIALE, NEL PROPORZIONALE…”

Il grande sconfitto di questa specie di implosione in cui oggettivamente si trova il M5S è il ConteCasalino, e la linea dei filoDem nel M5S (componente peraltro non così forte come credete): sono i filoDem, molto più che Di Maio, che speravano in una qualche forma di desistenza

Di Maio, nel M5S, è dell’idea opposta, come noto: allontanarsi dal Pd starne ben distinti e comunque sia NON convergere col Pd. Non si può dire che, presentandosi da solo in Emilia, questa linea perda, dentro il M5S. Anzi, accade esattamente ciò che Di Maio sperava. Poi, naturalmente, se il M5S piglia una mazzata in Emilia, è chiaro che Di Maio rischierà la leadership: ma, contestualmente, il ConteCasalino rischierà il governo.

Prima, a Conte bastava che vincesse Bonaccini. Oggi, gli serve anche che il M5S non tracolli. Tanta roba, insieme

Su Conte, rimando a quanto scrive Fabio Martini oggi su @LaStampa

“Ieri sera il più depresso per il voto della piattaforma Rousseau, anche se non lo dava a vedere, era il presidente del Consiglio: l'ala pentastellata che puntava ad un accordo strategico col Pd (Fico-Trizzino) nel referendum aveva scommesso sulla desistenza e ha perso nettamente. Ora Conte sa che in Emilia-Romagna andrà comunque male per lui: se il Pd vince da solo e i Cinque stelle vanno male, il governo sarà ancor di più destabilizzato”.

Ma poi, fatevi una piccola domanda: voi davvero credete che Di Maio, dentro il M5S, possa essere sfidato da una cordata (i filoDem) guidata neanche da Fico (che infatti si guarda bene dal guidarla), ma da tal Trizzino?

La vera domanda è: Casaleggio sta col ConteCasalino e i filoPd, o con Di Maio? Sta con la sua azienda. E sa benissimo che un M5S autonomo dal Pd, per quanto un M5S dimagrito anche di molto alle politiche, resta cruciale, nel proporzionale. Un M5S annesso al Pd è morto e inutile. Infine, non sottovalutate un punto: se crolla Di Maio, la palla non va ai filoDem, sparsi, velleitari: va a Di Battista. I fatti sono questi, grazie per chi ha avuto la pazienza di arrivare fin qui

