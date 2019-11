ILVA FUNESTA - L’INCONTRO TRA CONTE E I PARLAMENTARI PUGLIESI DEL M5S È ANDATO PEGGIO DEL PREVISTO: IL PREMIER VOLEVA PROVARE A CONVINCERLI A REINTRODURRE LO SCUDO PENALE MA LORO SI SONO INCAZZATI - DI MAIO GUIDA LA RIVOLTA: “PIACEREBBE A TANTI IMPRENDITORI AVERE UNA NORMA COME QUESTA, MA SE PROVOCHI UN DISASTRO AMBIENTALE DEVI PAGARE” - L’IRA DI BARBARA LEZZI

Una giornata tesissima per i 5Stelle sul fronte Ilva. In particolare, su un tema che divide il Movimento come quello dello scudo penale. Luigi Di Maio, durante la registrazione del programma "Fuori dal coro", ha detto: "Piacerebbe a tanti imprenditori avere una norma come questa, ma se provochi un disastro ambientale devi pagare".

E ancora: "Sarebbe un problema enorme per la maggioranza", se Pd o Iv presentassero emendamenti sullo scudo. "Se cominciamo con gli sgambetti, Italia Viva è quella che ha più da perdere". Sull'ipotesi della nazionalizzazione invece Di Maio dice: "Sarebbe dare un alibi agli indiani, sarebbe dire possono andarsene. Invece devono restare qui. Andremo contro di loro in giudizio".

Sullo scudo la posizione del premier è diversa. Conte, per tenere la maggioranza unita, ha provato a sondare gli umori dei parlamentari 5Stelle pugliesi sulla possibilità di reintrodurre una forma di immunità penale. Per non offrire un alibi all'azienda anche in sede legale. Tanto più che Italia Viva ha già presentato due emendamenti sull'immunità per Ilva.

I voti, per far passare lo scudo, potrebbero arrivare dalla destra ma sarebbe una Caporetto per la maggioranza giallorossa. L'appuntamento tra il presidente del consiglio e gli eletti in Puglia, secondo indiscrezioni, non è andato bene. I toni sono stati molto accesi. In particolare con la senatrice Lezzi - autrice della norma che ha abolito lo scudo - che ha ribadito il suo no. "Lo scudo? Puoi scordartelo", avrebbe detto la senatrice pugliese secondo quanto ricostruito dall'Adnkronos. I capigruppo Silvestri e Perilli, invece, smentiscono che ci sia stata una rivolta contro Conte e parlano di un "dialogo costruttivo".

Ma la tensione è alta. E la giornata continua. Ora il ministro Patuanelli sta incontrando i senatori M5S a Palazzo Madama. E stasera il tema Ilva sarà centrale nell'assemblea dei parlamentari M5S.

