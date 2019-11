ILVA CON O SENZA CASSA? – VENERDÌ POMERIGGIO GIUSEPPE CONTE HA CHIAMATO L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI CDP FABRIZIO PALERMO PER PARLARE DELLA SITUAZIONE DI TARANTO - IL PREMIER VORREBBE COINVOLGERE TUTTE LE AZIENDE DEL GRUPPO CDP PER RILANCIARE IL TERRITORIO. MA LE FONDAZIONI NON VOGLIONO L’ACCIAIO DI STATO – GLI INTERVENTI SU GENOVA E QUELLI SU NAPOLI…

Alessandro Da Rold per “la Verità”

Venerdì pomeriggio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha alzato la cornetta del telefono e ha chiamato l' amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo. Tema della telefonata? Taranto e la situazione drammatica dell' Ilva abbandonata dal gruppo Arcelor Mittal.

MODELLO NAPOLI

A quanto apprende La Verità, il premier avrebbe chiesto al numero uno di via Goito un aiuto per poter rilanciare tutto il territorio tarantino, coinvolgendo tutte le aziende del gruppo Cdp. Mossa solo politica? Di sicuro a breve Palermo invierà una lettera agli azionisti per verificare se esistono possibilità di intervento come a Genova dopo il ponte Morandi, quando fu firmato un protocollo con Fincantieri, Fs, Snam e Terna. Il modello è forse più vicino a quello di Napoli, quando, a marzo, sempre le stesse aziende, con Italgas, sottoscrissero un protocollo con il Comune e l' autorità portuale per «un' azione organica integrata per lo sviluppo della città».

Snam potrebbe essere una soluzione per Taranto, anche perché già impegnata nella zona con la Tap, Trans adriatic pipeline, il mega gasdotto che dal Mar Caspio, passando per Grecia e Turchia, arriverà in Italia, toccando la Puglia. C' è l' idea di far andare l' Ilva a metano eliminando così il carbone? In questo modo si risolverebbe anche il problema ambientale. Da quelle parti è impegnata anche la Fincantieri di Giuseppe Bono, con i cantieri navali di Sestri Ponente.

