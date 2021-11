GIULIANO AMATO NON HA UN "DOMANI" - MELETTI NON LA TOCCA PIANO: "NON SI RENDE CONTO CHE MAI È STATO ELETTO AL QUIRINALE UN POLITICO CON UN PASSATO COSÌ ANTIPATICO, E NON SI RASSEGNA" - NON BASTA: "SI È SEMPRE FATTO GLI AFFARI SUOI CONVINTO CHE COINCIDESSERO CON L'INTERESSE GENERALE" - IL DISPREZZO COVATO PER LUI DA CRAXI, BASSANINI, TRENTIN: "E' DOMINATO DA UN'AMBIZIONE FORSENNATA..."