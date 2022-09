IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE – ANGELO TOFALO, SOTTOSEGRETARIO DEL M5S ALLA DIFESA E EX MEMBRO DEL COPASIR, SI È GIÀ RICICLATO APRENDO UNA SOCIETÀ DI CONSULENZA “PER I SETTORI DIFESA, INTELLIGENCE, SICUREZZA E CYBERSICUREZZA” – NEI DUE MANDATI TOFALO, OLTRE A DIVERTIRSI LANCIANDOSI CON IL PARACADUTE INSIEME AI MILITARI, SI È FATTO UNA BELLA RETE DI CONOSCENZE CHE ORA GLI TORNERANNO UTILI...

A. Dar. per “la Verità”

L'ex segretario non ha atteso la fine della legislatura per sfruttare la rete di conoscenze. Nemmeno il tempo di chiudere la legislatura e Angelo Tofalo, deputato del Movimento 5 stelle, ha già annunciato quale sarà la sua nuova vita privata, dal momento che non è stato ricandidato a queste elezioni politiche. L'ex sottosegretario alla Difesa lo ha annunciato sul suo profilo Linkedin, annunciando la nascita della «At Agency», insieme con la sorella Antonia Tofalo.

Sarà ceo di questa società di consulenza che, come scrive, «si pone come veicolo di consulenza strategica aziendale principalmente per i settori difesa, intelligence, sicurezza e cybersicurezza, con un interesse particolare alla transizione digitale». E poi, aggiunge Tofalo, «allo stesso tempo, grazie ad un'unione di competenze, la nuova realtà avrà la capacità di seguire investitori e clienti stranieri che vogliono sviluppare attività in Italia e soprattutto realtà italiane che cercano di investire e di inserirsi su mercati internazionali».

Tofalo aveva annunciato che sarebbe ritornato a fare l'ingegnere già a luglio, quando Beppe Grillo e Giuseppe Conte avevano chiuso alla possibilità di concedere deroghe alla regola del secondo mandato. Nella nuova attività, il deputato grillino potrà sfruttare la rete di conoscenze che si è costruito in questi nove anni di vita politica. Tofalo, infatti, è stato membro del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e di sorveglianza dei nostri servizi segreti durante i travagliati anni del governo di Matteo Renzi. Poi è entrato anche nella commissione Difesa.

Nel 2018, durante la nuova legislatura, è stato nominato sottosegretario della Difesa del governo gialloverde di Conte. In sostanza, ha avuto sempre ruoli di rilievo nel comparto sicurezza, non senza qualche polemica. Come quando nel 2017 scoppiò una mezza bufera politica per i suoi contatti con Annamaria Fontana, detta «la dama in nero», in rapporti con le milizie dell'Isis, che poi fu arrestata insieme con il marito Mario Di Leva dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli in un'inchiesta sul traffico internazionale di armi destinate al terrorismo islamico.

Tofalo, che aveva dato alla donna 2.300 euro per una visita in Turchia e un incontro con l'ex primo ministro libico Khalifa Ghwell, non è mai stato coinvolto dal punto di vista giudiziario e, alla fine, quella vicenda non lo ha segnato durante la sua carriera politica. Nel 2018 fece di nuovo scalpore perché postò un video su Facebook dove indossava una tuta mimetica da militare con un mitra.

«Non si può parlare di equipaggiamento, se non lo si indossa», scrisse, generando più di qualche critica nel mondo politica e anche in quello militare. In questi anni ha effettuato anche un lancio con il paracadute con il Tuscania, per rendere omaggio all'Arma dei carabinieri, su cui ha avuto la delega da sottosegretario nel 2018. In Parlamento c'è chi scommette che anche con At Agency sentiremo ancora parlare di lui.

