INCAVOLATI DI BRUXELLES - IL LEGHISTA CENTINAIO MINACCIA: "SONO IL CANDIDATO ALLA COMMISSIONE UE. SE MI BOCCIANO? SAREBBE UN FATTO SENZA PRECEDENTI. IL PARTITO PIÙ VOTATO IN EUROPA PRIVATO DEL DIRITTO DI ESPRIMERE UN PROPRIO COMMISSARIO. A QUEL PUNTO SCATENIAMO UNA GUERRA” – "IL GOVERNO? NON È UN MISTERO CHE PER ME AVREBBE DOVUTO CHIUDERE I BATTENTI DUE MESI FA…”

Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

Attraversa abbronzatissimo e rapido il salone Garibaldi di Palazzo Madama quando sono già passate le 18, giusto in tempo per partecipare al voto di fiducia. Basettone lungo, non proprio felicissimo di essere qui, il ministro leghista all' Agricoltura Gian Marco Centinaio. Cerchia ristretta del leader Salvini e anche per questo il più accreditato per il posto da commissario europeo. «Ho dovuto interrompere il giro della Sardegna in Harley Davidson che sto facendo da qualche giorno, mi hanno precettato per votare la fiducia...» dice con aria scocciata.

Incassate anche il Dl sicurezza bis, Salvini alza il tiro sulla Tav anche se la mozione 5S sarà bocciata. Pensa che il governo rischi ancora?

«Non avevo dubbi sulle votazioni. Ora si tratta di vedere cosa accadrà con la manovra e la Flat tax».

Insomma niente crisi fino all' autunno.

«Non è un mistero che per me questo governo avrebbe dovuto chiudere i battenti due mesi fa. Quando i rapporti con i 5 stelle si sono ridotti ai minimi termini (a cavallo delle Europee, ndr ). Il premier Conte sa come la penso. E così Matteo e anche Di Maio. Non a caso quando si è parlato di rimpasto hanno chiesto la mia testa».

Le sue dimissioni?

«Certo. Ma non ho problemi. Pronto a servirla io stesso sul piatto, se serve».

Invece non ne avrà bisogno perché potrebbe essere lei il commissario Ue italiano. Come se la cava con l' inglese?

«The ball is on the table».

Dunque alla grande, certo. Va davvero lei?

«Matteo Salvini ha fatto il mio nome. E quello del sottosegretario all' Economia Massimo Garavaglia».

Per quali deleghe?

«Sottovalutate tutti la portata dell' Agricoltura. Continuate pure, va bene così. Perché è quella sulla quale puntiamo realmente: gestisce il budget più consistente. Non a caso non l' attribuiscono mai a un grande Paese europeo ma questa volta l' Italia ha diritto ad essere compensata».

E la Concorrenza, che il premier Conte aveva dato per scontata.

«Non so, non ne so parlare. Non sarebbe tra i miei temi...».

Forse non è alla portata della Lega, realmente.

«Sottovalutate anche l' Industria».

Lì potrebbe andare l' economista Garavaglia?

«Però comprende il Turismo, che è roba mia..» (sorride: di mestiere fa il titolare di una struttura alberghiera). Ma Massimo sui temi economici sa il fatto suo».

Rischiate di essere impallinati, lo sa?

«Sappiamo, lo ha detto anche Matteo. Beh, sarebbe un fatto senza precedenti: il partito più votato in Europa privato del diritto di esprimere un proprio commissario.

Lo facciano pure, a quel punto però scateniamo una guerra».

