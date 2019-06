INCREDIBILE MA VERO - A BRIGA ALTA, IN PROVINCIA DI CUNEO, ALLE ELEZIONI COMUNALI SU 48 RESIDENTI HANNO VOTATO 28 PERSONE E I DUE CANDIDATI ANDRANNO AL BALLOTTAGGIO: HANNO PRESO 10 VOTI A TESTA! - AMMINISTRARE IL PAESE SARÀ ANCHE DIFFICILE PERCHE’ L'EDIFICIO DEL COMUNE È INAGIBILE PERCHÈ TRAVOLTO DA UNA FRANA

Da “il Giornale”

BRIGA ALTA

É il più piccolo tra i 136 comuni che hanno votato alle amministrative, ma è quello che ha i problemi più grandi. Briga Alta, in provincia di Cuneo, è al confine con la Liguria: la maggior parte dei suoi 124 elettori vivono all' estero, così i residenti sono solo 48 residenti e i votanti 28. Praticamente un condominio dove tutti si conoscono. Anche per questo il risultato ha del paradossale: i due candidati sindaco Francesco De Lucia, «Lista il Rododendro» e Giancarlo Mureddu «Per Briga Alta», hanno ottenuto 10 voti a testa, il 50% esatto delle preferenze, 6 le schede bianche, 2 nulle.

Briga Alta è il comune con il minor numero di abitanti per chilometro quadrato, meno di uno, e solo uno dei 22 candidati a governarla abita in paese. Pure governarla è un guaio e perchè per arrivare a Piaggia, la frazione dove ha sede il Municipio, si deve passare in Liguria e poi tornare in Piemonte ma da tre anni l' edificio è inagibile perchè travolto da una frana provocata dall' alluvione di tre anni fa. Ballottaggio il 9 giugno, come finirà non si sa. Di certo è l' unico posto al mondo dove si realizza quello che prredica la politica: cioè che anche un solo voto può fare la differenza.