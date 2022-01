INCREDIBILE MA VERO! DOPO AVER PROVATO IN TUTTI I MODI A FREGARE LETTA, CONTE PARLA COME SE USCISSE VINCITORE DALLA PARTITA DEL QUIRINALE: “ABBIAMO RAGGIUNTO I PRINCIPALI OBIETTIVI TRANNE UNO, QUELLO DI UNA PRESIDENTE DONNA. NON CI SONO VINCITORI O VINTI: HA VINTO IL PAESE" - IL MESSAGGIO A DI MAIO: "ARRIVERÀ IL MOMENTO PER I CHIARIMENTI INTERNI NEL M5S” – RENZI LO ASFALTA: “SALVINI E CONTE HANNO CERCATO DI METTERE IN DISCUSSIONE LO SCHEMA CHE VEDIAMO OGGI, MA SONO STATI RESPINTI CON PERDITE…” - VIDEO

VIDEO - CONTE: "ORA VOTO A MATTARELLA"

https://video.repubblica.it/politica/quirinale-conte-non-c-erano-premesse-per-elementi-di-vera-innovazione-ora-voto-a-mattarella/406914/407625

QUIRINALE, CONTE: "NON C'ERANO PREMESSE PER ELEMENTI DI VERA INNOVAZIONE, ORA VOTO A MATTARELLA"

Camilla Romana Bruno e Luca Pellegrini per www.repubblica.it

giuseppe conte

"La trattativa è stata complessa. Alla fine, la rosa si era ristretta ad almeno tre figure femminili, oltre ad alcune maschili, ma alcune forze hanno esposto contrarietà ai nomi che avevamo presentato": così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlando con i cronisti all'esterno della Camera dei Deputati.

"Oggi ho chiesto se c'erano ancora ostacoli a questo percorso, che avrebbe introdotto elementi di vera innovazione, ma queste premesse non c'erano - ha aggiunto - Quindi abbiamo preso atto che l'opzione che abbiamo messo sul tavolo ha trovato ampia condivisione. Siamo pronti ad annunciare pubblicamente il voto a Sergio Mattarella".

GIUSEPPE CONTE CON ENRICO LETTA

QUIRINALE: CONTE, ARRIVERÀ MOMENTO PER CHIARIMENTI IN M5S

(ANSA) - "Arriverà il momento per i chiarimenti interni in una comunita che discute con tutti i componenti che devono rispondere non al leader ma alla comunità del partito". Così il Presidente M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa.

QUIRINALE:CONTE, CENTRATI TUTTI OBIETTIVI TRANNE SU DONNE

(ANSA) - Per l'elezione del presidente della Repubblica il M5s ha "raggiunto i principali obiettivi" tranne uno, quello di eleggere una presidente donna. Così il Presidente M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa.

QUIRINALE: CONTE, NO VINCITORI O VINTI, VINCE IL PAESE

(ANSA) - Nella partita per l'elezione del Presidente "non ci sono vincitori o vinti: non ha vinto Conte o il M5s, ha vinto il paese". Così il Presidente M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa.

QUIRINALE: RENZI, CONTE E SALVINI RESPINTI CON PERDITE

MATTEO SALVINI E GIUSEPPE CONTE

(ANSA) - "Salvini e Conte ieri hanno cercato di mettere in discussione lo schema che vediamo oggi, ma sono stati respinti con perdite". Lo ha detto Matteo Renzi parlando con i giornalisti alla Camera. "Credo che chi poteva usare questa occasione per dimostrare quella leadership di cui ha parlato per mesi e mesi non ci sia riuscito. Ricordo che Salvini e passato dal Tweet 'Mattarella non è il mio presidente' del 2015 a 'Mattarella è la mia scelta' e che i Cinque stelle tempo fa parlavano dell'impeachment".

matteo salvini giuseppe conte SALVINI CONTE