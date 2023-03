30 mar 2023 18:51

INCREDIBILE MA VERO: IN ITALIA NON ESISTE UN REATO SPECIFICO PER PUNIRE CHI OCCUPA ABUSIVAMENTE GLI IMMOBILI – AD OGGI CHI SI “TRASFERISCE” ILLEGALMENTE NELLE CASE ALTRUI LA PASSA SOSTANZIALMENTE LISCIA – FRATELLI D'ITALIA HA DEPOSITATO ALLA CAMERA UNA PROPOSTA DI LEGGE CHE RENDERÀ PIÙ DURA LA VITA AGLI ABUSIVI: LA PENA PREVISTA PER CHI OCCUPA SARÀ 9 ANNI, LA MULTA ARRIVERÀ FINO A 25 MILA EURO E LA VITTIMA VERRÀ ESENTATA DAL PAGAMENTO DELL’IMU SULLA CASA...