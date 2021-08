25 ago 2021 15:00

INDOTTRINATI FIN DA PICCOLI - IN CINA IL "PENSIERO DI XI JINPING" FINISCE NEL PROGRAMMA SCOLASTICO! DOVRÀ AIUTARE A "STABILIRE LA FEDE MARXISTA" NEI GIOVANI DEL PAESE - IL CULTO DEL PARTITO COMUNISTA (E DEL SUO LEADER A VITA) SARÀ INSEGNATO DALLA SCUOLA ELEMENTARE FINO ALL'UNIVERSITÀ. DA QUANDO È SALITO AL POTERE A FINE 2012, XI HA UN SOLO OBIETTIVO: ACCENTRARE IL POTERE COME NON ACCADEVA DAI TEMPI DI MAO...