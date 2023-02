INDOVINA CHI PASSEGGIA A VIA DELLA SCROFA – GIANFRANCO FINI È STATO AVVISTATO PER BEN DUE VOLTE, A DISTANZA DI 4 ORE, NEI PRESSI DELLA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA, DALL’OBIETTIVO DI RINO BARILLARI. L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA NEGLI ULTIMI MESI È TORNATO IN TV PIÙ VOLTE, SEMPRE PER PARLAR BENE DELLA MELONI. NON È CHE STA PENSANDO ANCHE A UN IMPEGNO PIÙ SERIO IN POLITICA?

Estratto da www.leggo.it

gianfranco fini in via della scrofa foto barillari 5

Il ritrovato entusiasmo di Gianfranco Fini per la politica è un fatto che non è passato inosservato nelle ultime settimane. E per questo, vederlo passeggiare in via della Scrofa, a due passi dalla sede di Fratelli d'Italia, partito della premier Giorgia Meloni, difficilmente fa pensare al caso. A incontrarlo vicino al quartier generale del partito di Giorgia Meloni, è stato il "re dei paparazzi" Rino Barillari.

[…] Barillari lo ha fotografato due volte a distanza di 4 ore. Prima lo ha incrociato alle 12 e poi alle 16. […] Fini ha provato ad allontanare il fotografo chiedendo di non scattare. Poi si è dileguato tra le vie del centro. […]

gianfranco fini in via della scrofa foto barillari 2 gianfranco fini in via della scrofa foto barillari 3 gianfranco fini in via della scrofa foto barillari 1 gianfranco fini in via della scrofa foto barillari 4