28 apr 2021 18:34

INDOVINATE DOVE VA FORTE IL REDDITO DI CITTADINANZA? A NAPOLI LA SPESA PER L'ASSEGNO "GRILLINO" DI MARZO SFIORA QUELLO DELL'INTERO NORD: 102,2 MILIONI CONTRO 109,7 - IN PRATICA SOTTO IL VESUVIO C’È UNA PERSONA SU SEI TRA QUELLE COINVOLTE DAL SUSSIDIO IN ITALIA: L'IMPORTO MEDIO PER NUCLEO FAMILIARE È DI 650 EURO - BOOM NEL 2021: NEL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO I RICHIEDENTI SONO SCHIZZATI PORTANDOSI SU VALORI PARI AL 74% DI QUELLI REGISTRATI NEL MESE DI MARZO 2019...