INGOIARE IL ROSPO, ANZI IL CAIMANO, PUR DI SALVARE LA BARACCA DI CONTE - DOPO TRAVAGLIO, PURE PADELLARO SDOGANA BERLUSCONI, PRONTO A OFFRIRE I SUOI ''RESPONSABILI'' PER TENERE IN PIEDI IL GOVERNO: ''STA FACENDO UN'OPPOSIZIONE CRITICA E RESPONSABILE, A DIFFERENZA DI QUELLA SOVRANISTA DI SALVINI E MELONI''

Da www.ilfattoquotidiano.it

Quando "per la ditta" si ingoia anche Silvio Berlusconi. La ditta è quella del Fatto Quotidiano e Giuseppe Conte. Ad "ingoiare" Berlusconi è Antonio Padellaro, firma di punta del Fatto di Marco Travaglio, il quale era ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, nella puntata di giovedì 7 maggio. Ed ecco che Padellaro si spende in parole d'elogio per il leader di Forza Italia, partendo da premesse ovviamente critiche per Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Abbiamo l'opposizione sovranista, di Salvini e Meloni, e poi abbiamo un'opposizione critica e responsabile", quella di Berlusconi appunto. Insomma, per Padellaro "sovranismo" è sinonimo di irresponsabilità.

TRAVAGLIO BERLUSCONI STRETTA DI MANO TRA TRAVAGLIO E BERLUSCONI jpeg BERLUSCONI SPOLVERA LA SEDIA SU CUI ERA SEDUTO TRAVAGLIO