24 gen 2023 17:11

CARLO NORDIO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 1. GIUSTIZIA, STOP DI MELONI “SUGLI ASCOLTI SI CAMBIA MA BASTA SCONTRI COI PM” Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica” […] E quando finiscono sui giornali, di chi è la colpa? «Non dei giornalisti », dice il ministro. Quelli fanno il loro mestiere. «La colpa è di chi non tutela il segreto istruttorio, che dovrebbe impedirne la diffusione, poiché molte volte queste intercettazioni escono nonostante il divieto di diffusione». […] nicola gratteri 4 2. NICOLA GRATTERI "SENZA INTERCETTAZIONI INDAGINI A RISCHIO SULLE PUBBLICAZIONI POLEMICA INUTILE" Estratto dall’intervista rilasciata da Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, ad Annalisa Cuzzocrea, per “La Stampa” […] La maggioranza accusa: sui giornali escono ancora intercettazioni non rilevanti, come nel caso Zaia-Crisanti. «La riforma entrata in vigore il 1 settembre 2020 è chiara: le conversazioni non rilevanti non possono essere inserite in atti, ma devono confluire in un archivio riservato. Se chi ha accesso all'archivio le divulga, commette un reato. Nel caso che cita, se sono state divulgate, evidentemente sono state ritenute rilevanti». […] intercettazioNI CONCORSO OSPEDALE TRUCCATO intercettazioni polizia CARLO NORDIO INTERCETTAZIONI NORDIO - VIGNETTA BY VUKIC NICOLA GRATTERI CARLO NORDIO GIORGIA MELONI - FOTOMONTAGGIO IL FATTO QUOTIDIANO