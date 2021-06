4 giu 2021 18:21

INVASIONI BARBARESCHI SU ROMA - L’ATTORE/CONDUTTORE SI CANDIDA COME SINDACO PER LA CAPITALE PER IL CENTRODESTRA: “SAREI TOTALMENTE DISPONIBILE, CHI NON VORREBBE FARLO?” (UN SACCO DI GENTE, LUCA) - “LA PRIMA COSA CHE FAREI? RENDERE L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ONLINE, QUALUNQUE COSA DOVREBBE ACCADERE IN UNA SORTA DI STANZA DI CRISTALLO VISIBILE A TUTTI. PER LA CITTÀ, LA PRIMA COSA SONO I MEZZI PUBBLICI” – VIDEO