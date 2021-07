2 lug 2021 15:11

IO SPERIAMO CHE ME LA CAV – LA FOTO DI BERLUSCONI A LETTO POSTATA PER ERRORE DALLA FIDANZATA MARTA FASCINA E SUBITO RIMOSSA - L'IMMAGINE SBILENCA, PUBBLICATA IN UNA INSTAGRAM STORY, EVIDENZIA UN SILVIO QUASI IRRICONOSCIBILE. IL 2 GIUGNO IL CAV IN UNA LUNGA INTERVISTA A "IL GIORNALE" AVEVA SMENTITO LE NOTIZIE ALLARMANTI CHE ERANO CIRCOLATE SUL SUO STATO DI SALUTE