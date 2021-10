5 ott 2021 17:14

IPOTESI DI "GOMBLOTTO!" PARAGONE URLA ALLA COSPIRAZIONE CONTRO ITALEXIT, FUORI PER UN SOFFIO A MILANO: “È CHIARO CHE HANNO FATTO UNA PORCATA PER TENERCI FUORI”. ALL’EX GRILLINO NON SEMBRA VERO DI AVER MANCATO IL SEGGIO DI PALAZZO MARINO PER POCHI VOTI, SOPRATTUTTO DOPO AVER OSSERVATO L’ANDAMENTO DELLO SCRUTINIO: “SIAMO SEMPRE STATI SOPRA IL 3% E SOLO ALL’ULTIMO SIAMO SCESI AL 2,99 CHE FA SORRIDERE PER QUANTO È SPORCA”. E NON ESCLUDE ANCHE DI FAR RICORSO PER RICONTEGGIARE I SUOI VOTI