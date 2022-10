ISRAELE NON DÀ ARMI MA QUALCOSA DI PIÙ PREZIOSO: L’INTELLIGENCE! – SECONDO IL “NEW YORK TIMES” IL GOVERNO DI GERUSALEMME STA FORNENDO INFORMAZIONI ALL’UCRAINA SU COME COLPIRE I DRONI IRANIANI, CHE LORO CONOSCONO BENE (SONO STATI CREATI PER COLPIRE LO STATO EBRAICO) – LE PAROLE DEL MINISTRO RUSSO SHOIGU SULL’EVENTUALE UTILIZZO DI UNA “BOMBA SPORCA” DA PARTE DI KIEV NON HANNO INFINOCCHIATO NESSUNO. IL COMUNICATO CONGIUNTO DI FRANCIA, REGNO UNITO E USA: “NESSUNO SI LASCIA INGANNARE”

NYT, 'ISRAELE DÀ A KIEV INTELLIGENCE CONTRO DRONI IRANIANI'

(ANSA) - Israele ha fornito al governo di Kiev "informazioni di intelligence utili per colpire i droni iraniani" usati dalle forze russe in Ucraina: lo ha detto un funzionario ucraino che ha voluto mantenere l'anonimato, secondo quanto riporta il New York Times. Da parte sua, il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Yuriy Sak, ha affermato che i droni kamikaze iraniani "sono stati sviluppati come capacità di massa per colpire Israele", non l'Ucraina. Gli iraniani "stanno usando l'Ucraina come terreno di prova, per vedere i punti deboli, per perfezionarli e prima o poi li useranno contro Israele", ha aggiunto.

GB, UN 'SUCCESSO' DIFESA KIEV CONTRO DRONI IRANIANI

(ANSA) - Gli sforzi della difesa ucraine per abbattere i droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana utilizzati dai russi hanno sempre più successo: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. Fonti ufficiali, tra cui il presidente Zelensky, affermano che fino all'85% degli attacchi viene intercettato, sottolinea il rapporto pubblicato oggi dal ministero della Difesa di Londra. La Russia sta probabilmente impiegando un gran numero di droni iraniani per penetrare le difese aeree ucraine, che sono sempre più efficaci, conclude l'intelligence, ipotizzando che Mosca usi questi velivoli come sostituto delle armi di precisione a lungo raggio di fabbricazione russa, "che stanno diventando sempre più scarse". (ANSA).

PARIGI-LONDRA-USA, 'MOSCA NON CI INGANNA CON BOMBA SPORCA'

(ANSA-AFP) - "Nessuno si lascerebbe ingannare" se Mosca intensificasse il conflitto in Ucraina utilizzando il pretesto dell'uso da parte di Kiev di una "bomba sporca" menzionata dal governo russo: hanno dichiarato oggi in una nota congiunta Parigi, Londra e Washington. I ministri degli Esteri francese, britannico e americano "respingono le accuse palesemente false della Russia secondo cui l'Ucraina si starebbe preparando a usare una bomba sporca sul proprio territorio". Gli ucraini e l'Occidente sospettano che la Russia sia pronta a far esplodere essa stessa una "bomba sporca" per giustificare un'escalation militare.

RUSSI ORGANIZZANO DIFESA KHERSON, CON 'UOMINI RIMASTI IN CITTÀ'

(ANSA) - L'amministrazione insediata dai russi nella città meridionale ucraina di Kherson ha annunciato una "formazione di difesa territoriale: tutti gli uomini rimasti in città possono aderire", ha riferito il servizio stampa come riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. "Per tutti gli uomini che desiderano rimanere a Kherson, nonostante la crescente minaccia alla sicurezza dovuta alle azioni dei nazionalisti ucraini, è stata creata l'opportunità di unirsi alle unità di difesa territoriale della città", si legge nella nota. L'amministrazione ha aggiunto che le forze di sicurezza continuano a garantire la sicurezza in città. I residenti possono recarsi in qualsiasi momento sulla riva sinistra del Dnepr: "le barche partono ogni giorno dalla stazione fluviale per le città di Aleshki e Golaya Pristan”.

ISW, CON 'BOMBA SPORCA' MOSCA CERCA STOP AD AIUTI A KIEV

(ANSA) - Le telefonate allarmistiche di Mosca ad alcuni ministri della Difesa della Nato sul rischio che Kiev usi "bombe sporche" contro le forze russe in Ucraina mirano probabilmente a rallentare o sospendere gli aiuti militari occidentali al Paese e indebolire l'Alleanza stessa: lo riporta nel suo rapporto odierno sull'Ucraina l'Istituto americano per lo studio della guerra (Isw).

Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha chiamato ieri almeno tre suoi omologhi dei Paesi Nato (quelli francese, britannico e turco) parlando della cosiddetta "bomba sporca" ucraina, ricorda l'istituto sottolineando che i media statali russi hanno diffuso questa "falsa e ridicola affermazione".

Secondo la propaganda russa, l'Ucraina si prepara a "far esplodere una bomba radiottiva" sul suo territorio per accusare la Russia di usare armi di distruzione di massa e mettere il mondo intero contro Mosca, proseguono gli esperti dell'Isw.

L'istituto sottolinea poi che i comunicati diffusi ieri dal ministero della Difesa russo sui colloqui telefonici avuti da Shoigu contengono lievi discrepanze: affermano che il ministro ha discusso di una "tendenza persistente verso un'ulteriore escalation incontrollata" in Ucraina in una conversazione con la sua controparte francese; ha discusso della "situazione in Ucraina" e ha dichiarato falsamente che l'Ucraina si stava preparando a utilizzare una "bomba sporca" nei colloqui con Regno Unito, Francia e Turchia; e ha semplicemente discusso della situazione in Ucraina senza menzionare la "bomba sporca" in una conversazione con il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin.

È improbabile che le parole di Shoigu facciano presagire un attacco radiottivo russo contro uno o più grandi centri abitati ucraini o infrastrutture critiche nella speranza di indurre Kiev alla capitolazione o costringere l'Occidente a tagliare gli aiuti all'Ucraina, conclude il rapporto secondo cui è altrettanto improbabile che il Cremlino prepari un attacco usando "bombe sporche" sotto falsa bandiera.

