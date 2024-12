13 dic 2024 11:35

IN ITALIA NON CI FACCIAMO MANCARE NIENTE, NEMMENO IL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA CONDANNATO - ANDREA DELMASTRO CONFERMA CHE IN PASSATO È STATO CONDANNATO: “MA IL REATO È ESTINTO”. PERCHÉ GIÀ CHE C’È NON CI DICE ANCHE QUAL ERA IL REATO? – LA VICENDA È STATA RIPERCORSA IN AULA AL PROCESSO IN CUI DELMASTRO È IMPUTATO PER AVER RIVELATO ATTI COPERTI DA SEGRETO, SULL’ANARCHICO COSPITO, AL COINQUILINO DONZELLI. MA LA RICOSTRUZIONE È STATA BLOCCATA DAL GIUDICE, CHE HA ACCOLTO L’OPPOSIZIONE DEI LEGALI DEL FRATELLO D’ITALIA…