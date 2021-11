GLI ITALIANI NON HANNO DUBBI: AL QUIRINALE O VA DRAGHI O RESTA MATTARELLA - IL SONDAGGIO DI “DEMOS”: SUPER-MARIO GUIDA LA CLASSIFICA DEI “QUIRINABILI”, CON IL 16% DEGLI INTERVISTATI CHE LO VORREBBERO SUL COLLE. IL 10% AUSPICA UN SECONDO MANDATO DI MATTARELLA, IL 9 PUNTA SU BERLUSCONI (CHE SI PRENDE LA PREFERENZA DEGLI ELETTORI DI FORZA ITALIA E LEGA, MA NON DI FRATELLI D’ITALIA) - MA 4 SU 10 NON SANNO COSA RISPONDERE

Estratto dell’articolo di Ilvo Diamanti per "la Repubblica"

mario draghi sergio mattarella

(…) Interrogati su chi vorrebbero come "nuovo Presidente della Repubblica", infatti, oltre 4 italiani su 10 interpellati da Demos per Repubblica, nelle scorse settimane, non sanno o non vogliono rispondere.

(…) il grado di fiducia verso il Presidente della Repubblica nel 2021 si è mantenuto su livelli molto elevati. Costantemente superiori (anche di molto) al 60%. Come il consenso nei confronti di Draghi. Il binomio Draghi-Mattarella, peraltro, si conferma in testa alle preferenze degli italiani, riguardo al "Presidente che verrà". Davanti a tutti è Draghi, indicato dal 16% degli italiani intervistati (da Demos), in crescita di 3 punti negli ultimi mesi. Questi cittadini vorrebbero che Draghi proseguisse il suo mandato di Presidente. Passando da Palazzo Chigi al Quirinale. Mentre il 10% degli italiani auspica un secondo mandato per Mattarella.

silvio berlusconi fa la terza dose 4

Tuttavia, la vera novità è costituita dalla ri-salita di Silvio Berlusconi, che, nelle preferenze degli elettori, raggiunge il 9%. E appare, così, l'unica alternativa a Draghi. Si tratta, peraltro, di una candidatura con un'evidente connotazione "politica". Anche sul piano elettorale. È, infatti, condivisa da una "relativa" maggioranza di elettori di Centro-Destra.

In particolare, della Lega e, ovviamente, di Forza Italia. Mentre nella base dei Fd'I gli viene preferito Draghi. Verso il quale appare larga e indiscussa la scelta del Centro-Sinistra. Fra chi vota PD e M5S.

PAOLO GENTILONI E MARIO DRAGHI

(…) Dietro a Draghi, Berlusconi e Mattarella, gli italiani non vedono altri candidati realmente credibili. Anche Giuseppe Conte, che, in precedenza, veniva indicato da una componente di elettori limitata, ma significativa, oggi raccoglie una quota di preferenze residuale (2%). Che appare rilevante solo nella base del M5S.

Infine, a chiudere la lista dei "papabi-li", secondo gli elettori, vi sono Emma Bonino e Paolo Gentiloni (…)

