Sale a 3,8 miliardi di euro lo stanziamento del governo per frenare il nuovo maxi-aumento delle bollette di luce e gas che scatterà col nuovo anno. Per farlo ieri il Consiglio dei ministri ha varato un nuovo decreto contenente «misure urgenti finanziarie e fiscali» che anticipa al 2021 circa 3,3 miliardi di spese previste per l’anno prossimo in modo da liberare spazio sul bilancio del 2022.

In dettaglio si tratta di 1,85 miliardi di euro destinati all’acquisto di vaccini e farmaci per contrastare il Covid, 1,4 miliardi che andranno ad incrementare gli stanziamenti a favore di Rfi per realizzare nuove infrastrutture ferroviarie e 49 milioni di euro destinati alle forze dell’ordine per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi all’emergenza Covid.

In assenza di interventi, aveva avvisato nei giorni scorsi Nomisma, a causa delle speculazione internazionale e della fame di energia innescata dalla ripresa, dal primo gennaio in Italia si rischia un aumento del 50% dei prezzi del gas e del 17-25% di quelli della luce. Che per una famiglia media italiana significa una nuova stangata da 1.000-1.200 euro su base annua.

In pratica, con questa «manovra nella manovra» varata ieri, un vero e proprio esercizio di ingegneria finanziaria, il governo si assicura 3,3 miliardi di margine aggiuntivo per il prossimo anno senza modificare né i saldi del 2021 né quelli del 2022. Per quest’anno le risorse necessarie all’anticipo verranno infatti reperite recuperando ancora una volta gli avanzi dei vari decreti varati durante l’emergenza e di altri fondi minori non utilizzati a pieno, in tutto una quindicina di voci da cui attingere da 10 a 850 milioni.

Con provvedimenti successivi, come gli emendamenti alla legge di bilancio che verranno presentati a breve, si provvederà poi ad impegnare tutte le risorse che in questo modo si liberano. Ma è già deciso che 1,3 miliardi di questo «tesoretto» andranno ad incrementare la dotazione del Fondo anti-rincari energetici che finora aveva a disposizione 2,5 miliardi (compresi i 500 milioni ricavati dai risparmi della riforma dell’Irpef).

In pratica verrebbe aggiunto un miliardo ai 300 milioni che il Mef si era già impegnato a reperire (ma non aveva ancora trovato) dopo che Lega, Fi e Italia Viva la settimana scorsa avevano respinto la proposta di congelare per un anno gli sconti fiscali a favore dei redditi sopra i 75 mila euro.

I restanti due miliardi verranno impegnati per altre modifiche ed integrazioni alla manovra attualmente in discussione al Senato, a partire dall’ipotesi di cancellare – o quanto meno alzare da 25 mila a 40 mila euro – il tetto Isee per concedere anche nel 2022 il Superbonus del 110% ai proprietari di case singole e villette.

Potrebbero essere poi aumentati i fondi destinati alle pensioni ed aumentati sconti e detrazioni per lavoratori e pensionati, come chiedono i sindacati, e poi risolti meglio altri nodi che proprio l’assenza di risorse ha tenuto sino ad ora in sospeso, dalla scuola alla possibilità di esentare dall’Iva il Terzo settore a tanto altro.