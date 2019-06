IVA+IRPEF = GIANNI & PINOTTO AL GOVERNO - DI MAIO E SALVINI: ''MAGGIORI INCASSI DELL'IVA E DELL'IRPEF DI QUASI L'8%''. CASPITA! MA IN REALTÀ IL GETTITO IRPEF È SALITO DEL 3,2% E QUELLO IVA DEL 4,6% E I DUE GENI CHE CI GOVERNANO HANNO SOMMATO LE CIFRE, COME SE FOSSERO LA STESSA COSA, E HANNO PURE DIRAMATO UN TRIONFALE COMUNICATO CONGIUNTO

SALVINI-DI MAIO, MISURE STRAORDINARIE E GIÙ LE TASSE

(ANSA) - Matteo Salvini e Luigi Di Maio indicano come obiettivi da realizzare, l'abbassamento delle tasse, argomento che i due vicepremier considerano "prioritario per il rilancio del Paese". Lo rende noto un comunicato di M5s e Lega. "Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell'economia. I maggiori incassi dell'Irpef e dell'Iva quasi dell'8 per cento e la diminuzione della disoccupazione rispetto al 2018 nei primi quattro mesi di quest'anno ci dicono che siamo sulla buona strada".

Lega e M5S sventolano in un comunicato congiunto “maggiori incassi Irpef e Iva quasi dell’8 per cento”. Non ci crederete, ma hanno sommato il +3,2% dell’Irpef e il 4,6% dell’Iva (dati MEF) per ottenere quel +7,8%. Siamo governati da gente che non sa fare neanche le addizioni. — Sebastiano Messina (@sebmes) 6 giugno 2019

Mercoledì scorso l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che nei primi quattro mesi dell’anno il gettito Irpef è salito del 3,2 per cento e quello Iva del 4,6 per cento. E qualche giorno dopo è arrivato un comunicato congiunto di MoVimento 5 Stelle e Lega: “Abbiamo maggiori incassi di Irpef e Iva di quasi l’8 per cento”

Ora, però, come tocca spiegare a Marco Ruffolo su Repubblica, non funziona così:

Pierino all’esame di terza media consegna il compito con la risoluzione di un semplice problema di matematica: un fruttivendolo e sua moglie hanno due banchi di frutta al mercato. Nei primi quattro mesi dell’anno lui vende il 20 per cento in più; lei il 30 per cento in più. Quanto vendono in più in totale? Risposta: il 50 per cento. Matita blu dell’insegnante e Pierino è bocciato.

Basterebbe una scolarizzazione di base per sapere che l’aumento totale di Iva e Irpef non può essere dell’8 per cento (per la cronaca, è del 3,6).

