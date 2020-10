IVANKA NON È TANTO FLORIDA - LA BELLA FIGLIA DI TRUMP NON SCALDA I CUORI DEGLI ABITANTI DI MIAMI E DINTORNI QUANTO PAPÀ - DONALD HA SPEDITO LEI PER FERMARE L’INESORABILE CROLLO DEI CONSENSI TRA LE DONNE BIANCHE E LAUREATE, MA L’ALGIDA IVANKA NON HA LO STESSO CARISMA (E FOLLIA) DI PAPÀ - LO STAFF PROVA A PARARSI IL CULO DALLE EVENTUALI DENUNCE: CHI ENTRA AI COMIZI ACCETTA DI ASSUMERSI “TUTTI I RISCHI” IN CASO DI CONTAGIO DA COVID

Viviana Mazza per www.corriere.it

Chi entrava al comizio di Ivanka Trump accettava di assumersi «tutti i rischi» in caso di contagio da Covid, c’era scritto sul biglietto. Così la campagna elettorale di suo padre moltiplica gli eventi in questo Stato che deve vincere se vuole restare alla Casa Bianca, ma si tutela da eventuali denunce.

Al Bayfront Amphitheatre, un anfiteatro all’aperto sulla costa di Miami, ci si sedeva a posti alternati, separati da cartelli «Make America Great Again». Non appena, però, Los Tres de la Habana hanno cominciato a cantare dal palco il tormentone «Yo voy a votar por Donald Trump», il distanziamento sociale è diventato un lontano ricordo. Tutti a ballare la salsa in questo pomeriggio tropicale, molti senza mascherine.

C’era anche la ragazza che, quando Trump fu distrutto in un’intervista televisiva da Savannah Guthrie di Nbc proprio qui a Miami, era seduta dietro il presidente e venne filmata mentre annuiva continuamente: quella giovane era d’accordo con lui. È una cosa così rara in tv — mi spiegano — che è diventata una piccola icona delle donne trumpiane, anche se nessuno sa come si chiama, è solo la «nodding lady», la signorina che dice di sì.

Donald Trump continua a pregare le donne di «suburbia» di eleggerlo: «Please like me!, Voglio piacervi! — dice ai comizi —. Ho salvato i vostri maledetti quartieri residenziali dalla criminalità, ok?».

Ma la missione impossibile di cercare di fermare il suo crollo dei consensi tra le donne bianche laureate (nel 2016 il 44% votò per lui, ora solo il 30% gli sarebbe rimasto fedele secondo i sondaggi) è affidata soprattutto a Ivanka.

La figlia prediletta ha fatto una ventina di tappe nell’ultimo mese e mezzo, soprattutto nelle zone residenziali di dieci Stati in bilico, con un messaggio più soft rispetto a quello di papà. Lui definisce gli scienziati «idioti» e il voto postale una «truffa»? Lei parla di gelati, posa con i bambini vestiti per Halloween, fa visita alle imprenditrici locali. Cerca di mobilitare di nuovo quelle che nel 2016 furono definite le «Ivanka Voters», signore che si identificavano con lei più che con lui.

«Io sono una donna bianca laureata e posso assicurarle che il presidente non ha perso il mio voto», mi dice in prima fila Patricia Freeman, 51 anni, igienista dentale di Hollywood (Florida, non California), un quartiere residenziale a un’ora d’auto. «Ivanka è aggraziata, elegante, eloquente, è un’imprenditrice: è quello che ogni donna dovrebbe essere — sospira — e che vorrei essere io». In Michigan, l’altro giorno quando Trump ha detto che Kamala — la vice di Joe Biden — non deve diventare presidente, la folla ha gridato: «Ivanka!».

A Sarasota, città saldamente repubblicana, altra tappa della first daughter martedì in Florida, la stampa locale scrive che c’erano 3.500 persone ad aspettarla davanti a un porticciolo di barche a vela: soprattutto donne. Però, a Miami gran parte delle 2.672 sedie del Bayfront Amphitheatre erano vuote.

La figlia non attira quanto papà. Leslie Panter, 50 anni, che gira per gli eventi trumpiani con due amiche («tanto sono disoccupata»), spiega non è qui «per Ivanka» (anche se «certo è brillante... come pure suo fratello Don Jr») ma «per appoggiare il mio presidente». Persino Patricia ci mostra sul cellulare le foto di un altro comizio, in Georgia, dove invece c’era Donald Trump: «Ero proprio dietro di lui (parzialmente coperta da un bambino con la parrucca arancione, ndr) e lì, sì, c’era una gran folla».

Eccitante, imprevedibile, «divertente» — parole che le signore, le quali nel frattempo hanno riposto in borsa le mascherine, usano per definire lui — non si applicano alla figlia. Prima del discorso di 30 minuti, Ivanka ha preso un cafecito al ristorante cubano Versailles, tappa obbligata dei repubblicani, e ha visitato una scuola a Little Havana indossando una mascherina a strisce azzurre con le perline.

Ne ha molte, abbinate agli abiti, ma quando ne ha promosso l’uso sui social lo scorso luglio, i fan papà l’hanno insultata: «Non siamo stati creati per avere quella cosa in faccia, toglitela».

La vicegovernatrice Jeanette Nuñez nel presentarla accenna un passo di danza, mentre Ivanka è rigida nel suo abito bianco da mille euro «riciclato», scrivono i tabloid, nel senso che l’aveva già messo in Africa, forse un tentativo d’essere meno alla moda vista la crisi. «Ho un messaggio da mio padre — esordisce così —: l’America non sarà mai un Paese socialista». Ivanka la messaggera, l’ambasciatrice, ma forse è troppo presto per parlare di Ivanka 2024.

