IVASS NELLA MANICA – IL GOVERNO VA VERSO LO SBLOCCO DELLE NOMINE AL VERTICE DI BANKITALIA E QUINDI ANCHE SULL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI, BLOCCATA DA NOVEMBRE – TRE DEI NOMI INDICATI DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI BANKITALIA DOVREBBERO ESSERE FORMALIZZATI DAL GOVERNO ENTRO IL 9 MAGGIO, ALTRIMENTI SI RISCHIA LA PARALISI DEL DIRETTORIO – SCONTATO L’OK A FABIO PANETTA, MENTRE LA PERRAZZELLI E SIGNORINI SONO VISTI COME KRYPTONITE DAI GIALLOVERDI. NE RIMARRÀ UNO SOLO?

Rosario Dimito per “il Messaggero”

ignazio visco sergio mattarella

I segnali rassicuranti del Colle a Ignazio Visco sull' imminente sblocco delle nomine al vertice di Bankitalia, hanno diradato la tensione ai piani alti di via Nazionale, anche se resta uno stato di vigile attenzione. Ai membri del Consiglio Superiore che mercoledì 24 hanno partecipato alla riunione mensile, l' ultima con i pensionandi volontari Salvatore Rossi e Valeria Sannucci, il governatore avrebbe trasmesso il messaggio ricevuto nel corso di un colloquio molto recente con il Capo dello Stato che ha un ruolo chiave nel procedimento.

vincenzo la via, salvatore rossi, ignazio visco, valeria sannucci, luigi federico signorini, fabio panetta

Nessuna certezza se tutti e quattro i nominandi passeranno il vaglio del Consiglio dei ministri prima del decreto del Quirinale. Almeno tre dovrebbero essere formalizzati con il risultato di dare continuità operativa al direttorio e all' Ivass anche se la mancata approvazione dell' intero pacchetto potrebbe rappresentare uno strappo istituzionale.

IGNAZIO VISCO FABIO PANETTA

Il Consiglio superiore ha varato le nomine in due tempi diversi. Il 16 gennaio ha confermato vicedg Luigi Federico Signorini rispetto al mandato scaduto l' 11 febbraio. Nella seduta del 28 marzo, preceduta da una dichiarazione di Rossi con cui dava l' indisponibilità per un secondo mandato da dg in scadenza il 9 maggio, il vicedg Fabio Panetta, banchiere centrale apprezzato in Europa per le sue qualità professionali, è stato nominato al suo posto; il ragioniere generale dello stato Daniele Franco, il cui secondo incarico scadrà tra qualche settimana, prenderà il posto di vicedg lasciato da Panetta mentre l' avvocato milanese Alessandra Perrazzelli sostiturà la vicedg Sannucci il cui incarico termina il 10 maggio.

luigi federico signorini

Scontato l' imprimatur su Panetta che, si è costruito credito per le sue battaglie anti bail-in, per un' applicazione oculata delle norme sugli Npl e gli viene riconosciuta equidistanza dalle forze gialloverdi nonostante la connotazione politico-economica, maturata al fianco di vari governatori, tra cui Mario Draghi che gli ha insegnato come usare il tecnicismo per confrontarsi con i governi. Ed anche su Franco, rimasto coinvolto nelle critiche di M5S durante la preparazione della legge di bilancio, il governo potrebbe dare l' assenso. Restano Signorini che ad ottobre ha criticato reddito di cittadinanza e Quota 100 e la Perrazzelli che, secondo la Lega, sarebbe di area Pd essendo stata nominata vicepresidente di A2a dalla giunta di Giuseppe Sala.

alessandra perrazzelli

In meno di due settimane il governo, diviso su tutto, deve trovare una visione comune su Bankitalia. Nelle prossime ore, in vista del consiglio dei ministri di lunedì 29, ci saranno colloqui tra i palazzi delle istituzioni: Giuseppe Conte è l' interlocutore di Quirinale e palazzo Koch per trovare la quadra rimettendo in sesto il direttorio e dando legittimità all' Ivass dove manca ancora un consigliere.

alessandra perrazzelli Luigi Federico Signorini, Salvatore Rossi, Ignazio Visco, Vincenzo La Via, Fabio Panetta, Valeria Sannucci