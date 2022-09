19 set 2022 17:04

JOE NON CONCEDE L'ULTIMO BALLO A MARIOPIO – DALLA CASA BIANCA FANNO SAPERE CHE, DURANTE I SUOI TRE GIORNI A NEW YORK PER L'ASSEMBLEA GENERALE DELL'ONU, BIDEN AVRA' UN SOLO BILATERALE, CON LA NEOPREMIER BRITANNICA LIZ TRUSS – DRAGHI DOVRÀ ACCONTENTARSI DI VEDERE IL PRESIDENTE AMERICANO AL GALA, INSIEME AGLI ALTRI LEADER MONDIALI...