JOHN ELKANN FRENA SULLA FUSIONE DI STELLANTIS CON IL GRUPPO RENAULT, CALDEGGIATA IN GRAN SEGRETO DA EMMANUEL MACRON: “SIAMO CONCENTRATI SULLE NOSTRE ATTIVITÀ, NON SULLE POSSIBILI DISTRAZIONI DELLE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO” – POI CONFERMA LA FIDUCIA A TAVARES, CHE IN PARLAMENTO HA BATTUTO CASSA CHIEDENDO NUOVI INCENTIVI (SCATENANDO LEGA E M5S)

Il presidente di Stellantis, John Elkann, dal Motor Show di Parigi dice che il gruppo automobilistico non cerca "altri consolidamenti”. Un modo per rispondere e bloccare qualsiasi ipotesi su nuove fusioni, ad iniziare da quella con Renault, il gruppo francese guidato da Luca de Meo, che nelle ultime settimane ha ripreso piede.

Nessuna nuova fusione, Stellantis non si fa distrarre da Renault. “Siamo davvero concentrati sull'attività, a livello dei nostri azionisti di riferimento, del consiglio di amministrazione, del nostro amministratore delegato e del management team, non sulle possibili distrazioni delle operazioni di consolidamento, qualunque esse siano", dice il presidente in un’intervista esclusiva a France Presse.

“Noi, come Stellantis, riteniamo di avere una dimensione competitiva. E Stellantis nasce già da diversi consolidamenti”, dice Elkann. Sull’operato dell’ad Tavares piena fiducia: “Questo cambiamento organizzativo voluto da Carlos dimostra come Stellantis abbia al suo interno persone molto capaci”, dice il presidente del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa nel 2021 e che ha come primo azionista la holding Exor che controlla anche Repubblica.

“Il lavoro svolto da Carlos sulla leadership negli ultimi quattro anni ha fatto avanzare continuamente l’organizzazione e ha offerto opportunità a persone meritevoli – aggiunge Elkann – E il sostegno a Carlos […] non è mai stato messo in dubbio".

[…] E allora perché mettere fine al suo ciclo nel 2026, quando scadrà il contratto, e non riconfermarlo: “Era un obiettivo che si era già dato”, risponde. Il processo di successione è iniziato e “si guarderà più all’interno che all’esterno (del gruppo, ndr)” dice il presidente che non si appassiona rispetto alla nazionalità del futuro ad. "Se iniziamo a pensare a criteri come questi – risponde Elkann - finiremo per fare scelte che non sono necessariamente le migliori per la nostra azienda».

L’amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares non esclude però il taglio di posti di lavoro per rispondere alla crisi che sta colpendo il settore auto. "Non scarto nulla", ha risposto dal salone di Parigi il manager sulla possibilità di tagliare posti in Stellantis […].

[…] "Le ennesime, sconcertanti, dichiarazioni di Tavares su possibili licenziamenti rendono ancora più urgente e attuale l'operazione verità sui miliardi pubblici incassati da Stellantis”, attacca la Lega in un nota. “Si tratta di fiumi di denaro che - per le decisioni del gruppo - hanno prodotto utili per i manager, investimenti all'estero e tagli dolorosi in Italia. E' uno scandalo che faremo emergere in tutta la sua grandezza", aggiunge il partito di Matteo Salvini.

[…] "Le risposte del ceo di Stellantis Tavares nel corso della recente audizione di fronte al Parlamento sono state insoddisfacenti rispetto alle preoccupazioni esistenti sul futuro dell'attività di questo gruppo industriale nel nostro Paese. È per questo che oggi i nostri gruppi parlamentari hanno avanzato ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati la richiesta che venga al più presto ascoltato il Presidente della società, John Elkann". Lo scrivono in una nota firmata i leader dell'opposizione Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein.

