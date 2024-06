JORDAN, L’ANTI-EMMANUEL – LA STELLINA DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL, JORDAN BARDELLA, HA 29 ANNI, HA ORIGINI ITALO-ALGERINE E VIENE DALLE BANLIEUE PARIGINA: A DIFFERENZA DI MACRON, CHE FA DELLA COMPETENZA E DELL’ESSERE ÉLITE UN PUNTO D’ONORE, BARDELLA NON SI È MAI LAUREATO E A 22 ANNI SI È MESSO A FARE POLITICA – DAL 2020 È FIDANZATO CON UNA NIPOTE DI MARINE, NOLWENN OLIVIER…

Estratto dell’articolo di Lorenza Rapini per www.lastampa.it

Jordan Bardella è l'uomo su cui ha puntato, e a quanto pare vinto, Marine Le Pen per l'Europa e per «preparare il dopo-Macron». Ventinovenne, origini torinesi da parte di madre e italiane e franco algerine da parte di padre, arriva dalla banlieue parigina (è nato a Drancy nella Seine-Saint-Denis), ha tentato una carriera come youtuber […] e non ha nemmeno terminato l'università, abbandonando il corso di laurea in geografia.

Si avvicina alla politica attraverso prima i contatti e poi una esperienza di militante nel sindacato studentesco di destra. Entra nel Rassemblement National nel 2012, a 22 anni e già tre anni dopo, nel 2015, è portaborse, per diventare altri due anni dopo, nel 2017, portavoce. Forse, a farsi strada, lo ha aiutato anche la vita privata: prima è fidanzato con una figlia di uno dei fidati consiglieri di Le Pen, Frédéric Chatillon, poi con la nipote di Marine, Nolwenn Olivier, dal 2020 […]

[…] Nel 2021 è vicepresidente del Rassemblement National, nel 2022 ne diventa presidente, incoronato dalla stessa Marine Le Pen. Un volto nuovo, per una famiglia che nelle stanze del potere, o comunque intorno, in Francia, c'è da decenni […]. L'ipotesi, o il sogno, di Marine è di correre per l'Eliseo nel 2027, con Bardella accanto, prossimo primo ministro. […]

