JUNCKER BASTONE E CAROTA – IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA STAMANI ERA TUTTO TENERO E CORTESE: “TRA ITALIA E COMMISSIONE È GRANDE AMORE”. POI NEL POMERIGGIO HA CAMBIATO IDEA: “UN CERTO NUMERO DI MINISTRI ITALIANI SONO DEI BUGIARDI. IL SOSTEGNO EUROPEO ALL’ITALIA SI CIFRA A 130 MILIARDI DI EURO. C’È UN ITALIANO, UNO SOLO CHE LO SA?” – SARÀ STATO L’APERITIVO?

In mattinata parole d’amore, poi, nel pomeriggio un attacco frontale. Il rapporto tra Jean-Claude Juncker e l’Italia continua a non essere idilliaco: così se a margine dell’incontro con il premier Giuseppe Conte ha detto che «Tra Italia e Commissione Ue è grande amore, con tutti i ministri italiani», in un’intervista radiofonica a Euranetplus ha accusato «un certo numero di ministri italiani» di essere dei «bugiardi». «Abbiamo dato 130 miliardi all’Italia - ha detto -. Il piano Juncker ha generato investimenti dell’ordine di 63,3 miliardi. I fondi strutturali, sostegno europeo per rinvigorire l’economia, sono più di 44 miliardi». E ha anche ricordato che le risorse per la crisi migratorie ammontano a circa 1 miliardo. «Nel complesso il sostegno europeo all’Italia si cifra a 130 miliardi di euro. ha continuato -. C’è un italiano, uno solo che lo sa? No, perché un certo numero di ministri italiani dicono il contrario. Sono dei bugiardi, dei bugiardi».

In mattinata il presidente della Commissione europea aveva anche detto che «le autorità italiane» devono fare« sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita in Italia».

“Preoccupato da regressione economia italiana”

«Sono leggermente preoccupato per il fatto che l’economia italiana continua a regredire e auspico che le autorità italiane facciano sforzi supplementari per mantenere in vita la crescita economica». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del colloquio a Palazzo Chigi con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

“Migranti? L’Italia porta un grande fardello”

In materia di immigrazione serve «una solidarietà più articolata tra l’Europa e l’Italia, che porta un grande fardello» ha detto il presidente della Commissione europea tornando a ricordare il finanziamento di un miliardo dato all’Italia per l’immigrazione e che dunque l’Ue non l’ha lasciata sola.

