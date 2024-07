KAMALA AROUND THE WORLD/1 – COSA SIGNIFICHEREBBE PER LA CINA UNA PRESIDENZA HARRIS? LE POLITICHE ANTI-PECHINO SONO UNA DELLE POCHE COSE SU CUI I DEMOCRATICI VANNO D’ACCORDO CON TRUMP. E ANCHE LA VICE DI BIDEN IN QUESTI ANNI HA AVUTO UNA POSTURA RIGIDA CON XI JINPING: NONOSTANTE ABBIA CRITICATO I DAZI IMPOSTI DA “THE DONALD”, SI È SCHIERATA A FAVORE DEL “DERISKING” E DA SENATRICE HA FIRMATO UNA LEGGE BIPARTISAN PER PROMUOVERE I DIRITTI UMANI A HONG KONG – SUI SOCIAL LA PROPAGANDA DI PECHINO SPINGE L’HASHTAG “BIDEN EXIT”, PER ALIMENTARE LA NARRAZIONE DELL’AMERICA IN DECLINO

WHAT KAMALA HARRIS WOULD MEAN FOR CHINA

Stuart Lau And Phelim Kine per “China Watcher”, la newsletter di Politico

Le conseguenze della decisione del presidente Joe Biden di non ricandidarsi continuano, ma ci sono indicazioni che la vicepresidente Kamala Harris - il cui nome cinese è He Jinli (??? ) - manterrà la politica cinese dell'amministrazione Biden se sarà eletta a novembre.

Labbra strette a Pechino. La traduzione in cinese della lettera con cui Biden ha annunciato la sua decisione è circolata in poche ore sulla piattaforma cinese di social media Weibo. Ma Pechino non ha voluto fare commenti. "Le elezioni presidenziali sono affari degli Stati Uniti. Non abbiamo commenti in merito", ha dichiarato lunedì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning.

La Cina si muove con cautela. "Il primo messaggio dell'ambasciata di Washington [a Pechino] è di sottolineare che non si può dare per scontato che Kamala sarà in cima alla lista - penso che la sconfitta di Hillary nel 2016 li abbia resi cauti nel dare per scontato che qualcosa sia una cosa sicura", ha detto David Rank, ex incaricato d'affari presso l'ambasciata statunitense a Pechino durante l'amministrazione Obama e ora responsabile della pratica Cina presso il Cohen Group, una società di consulenza aziendale.

Ciclo di spin nazionalista. La decisione di Biden ha acceso i social media cinesi con l'hashtag "Biden exit" che ha ottenuto 370 milioni di clic in poche ore, come ha riferito lunedì il quotidiano Straits Times di Singapore.

I commenti dei social media cinesi propendono per la sconfitta di Harris contro Donald Trump a novembre. I commentatori online sostenuti dal governo si aspettano che la mossa di Biden venga interpretata come un altro punto di riferimento nella più ampia narrazione del governo cinese di un'America in declino.

La decisione di Biden "fornisce a Pechino ulteriori munizioni per amplificare un'altra ricorrente narrazione cinese: che la governance democratica è disorganizzata", ha dichiarato Craig Singleton, senior fellow per la Cina presso la Foundation for Defense of Democracies.

Scettica sulla guerra commerciale. Harris è stata un'affidabile amplificatrice del messaggio dell'amministrazione sulla Cina, posizioni che si allineano ampiamente a quelle che aveva prima di diventare vicepresidente. Da senatrice, ha criticato l'approccio di Trump a Pechino, dicendo all'allora vicepresidente Mike Pence, durante il dibattito per la vicepresidenza nel 2020, che Trump "ha perso la guerra commerciale" e che le sue tariffe danneggiano l'economia americana senza riequilibrare le relazioni tra Stati Uniti e Cina.

"Sì" al de-risking. Ma come altri funzionari dell'amministrazione, Harris ha sostenuto il "de-risking" da Pechino, una politica che incoraggia a ridurre la misura in cui le economie occidentali dipendono dalla Cina. "Non si tratta di ritirarsi, ma di garantire che stiamo proteggendo gli interessi americani e che siamo leader in termini di regole della strada, invece di seguire le regole degli altri", ha detto Harris in un'intervista alla CBS lo scorso anno.

Sostegno agli uiguri e a Hong Kong. La Harris si è espressa anche su questioni delicate che turbano le relazioni tra Stati Uniti e Cina. Da senatrice ha lavorato regolarmente alla legislazione che promuove i diritti umani a Hong Kong.

Trump ha firmato una legge bipartisan da lei introdotta insieme al senatore Marco Rubio per promuovere i diritti umani a Hong Kong e sanzionare i funzionari di Hong Kong implicati nel "minare le libertà fondamentali e l'autonomia" del territorio. La co-sponsorizzazione da parte della Harris dell'Uyghur Human Rights Policy Act ha contribuito a renderlo legge nel 2020 e ha dato al governo degli Stati Uniti il potere di imporre sanzioni contro "individui ed entità straniere responsabili di abusi dei diritti umani" nello Xinjiang.

Difensore di Taiwan. Non risulta che la Harris abbia visitato Taiwan (o la Cina) né come senatrice né durante il suo mandato di procuratore generale della California. Tuttavia, ha segnalato che un'amministrazione Harris probabilmente continuerebbe a sostenere in modo non ufficiale l'isola autonoma, soprattutto sulla scia delle crescenti minacce militari cinesi. Nel settembre 2022, ha dichiarato che "continueremo a sostenere l'autodifesa di Taiwan, in linea con la nostra politica di lunga data".

Faccia a faccia con Xi. Da quando è diventata vicepresidente, Harris ha parlato sia con il leader cinese Xi Jinping che con il presidente di Taiwan Lai Ching-te. Harris ha incontrato brevemente Xi a margine del ritiro dei leader dell'APEC nel 2022, dove lo ha esortato a "mantenere aperte le linee di comunicazione per gestire responsabilmente la competizione tra i nostri Paesi", ha dichiarato in un post su X. Harris ha incontrato Lai all'inaugurazione del presidente dell'Honduras Xiomara Castro nello stesso anno, prima che Lai si candidasse con successo alla presidenza di Taiwan a gennaio.

Amico delle Filippine. Harris ha criticato le continue molestie della Cina nei confronti delle navi filippine nelle acque di Manila nel Mar Cinese Meridionale durante una visita nelle Filippine nel 2022. Durante quel viaggio, Harris ha visitato un'isola adiacente alle acque dove la Guardia costiera cinese minaccia regolarmente le missioni di rifornimento delle Filippine al suo avamposto militare sulla Second Thomas Shoal e ha denunciato "l'intimidazione e la coercizione" di Pechino nella regione.

Nessun vantaggio per Pechino. L'analisi dei costi e dei benefici delle piattaforme dei partiti democratico e repubblicano ha fatto sì che Pechino continuasse a evitare qualsiasi messaggio pubblico sostanziale sulle elezioni. La leadership cinese "sta ancora elaborando [la decisione di Biden], ma vede meno distinzioni tra Democratici e Repubblicani, perché nessuno dei due ha intenzione di ridurre le tariffe o il "contenimento" tecnologico, quindi i preparativi difensivi - dal loro punto di vista - continuano", ha dichiarato l'ex vice segretario di Stato Rick Waters, coordinatore inaugurale della China House del Dipartimento di Stato.

