KAMALA HARRIS AVVIA IN GEORGIA IL TOUR DEGLI STATI IN BILICO E ATTACCA TRUMP: DAL PALCO DI ATLANTA HA PARLATO DI IMMIGRAZIONE, INFLAZIONE E HA PROMESSO DI FIRMARE UNA LEGGE A TUTELA DELL’ABORTO IN TUTTI E 50 GLI STATI - IL SENATORE DEMOCRATICO OSSOFF: “IL CONFRONTO TV TRA I DUE CANDIDATI? SEMBRA CHE DONALD ABBIA TROPPA PAURA DI DIBATTERE CON IL VICEPRESIDENTE HARRIS”. E LA FOLLA HA INIZIATO A URLARE “TROPPO IMPAURITO” E POI “ARRESTATELO!” - IL SENATORE WARNOCK: “TRUMP NEL 2020 HA PROVATO A RUBARE IL VOTO DEI CITTADINI DELLA GEORGIA”. IL RIFERIMENTO È ALLE 11.779 SCHEDE CHE SEPARARONO BIDEN DAL TYCOON E ALLA TELEFONATA CHE L’EX PRESIDENTE FECE AL SEGRETARIO DI STATO BRAD RAFFENSPERGER CHIEDENDOGLI DI “TROVARE I VOTI MANCANTI”

Davanti a 10mila persone – per la maggioranza donne e afroamericani – Kamala Harris avvia da Atlanta il tour degli Stati in bilico. E la Georgia con i suoi 16 voti elettorali – vinta nel 2020 da Biden dopo un digiuno democratico che durava dal 1992 – è tornato terreno di scontro con l’avvento di Harris. Il gap è ancora favorevole a Trump dato in vantaggio mediamente del 3,8%.

L’entusiasmo raccontato dal numero di volontari che si è unito alla campagna della vicepresidente e dal boom di donazioni in appena 10 giorni è evidente sugli spalti della Panthers Arena di Atlanta […] L’arena è una bolgia e la temperatura si alza mentre si susseguono sul palco gli oratori da Stacey Abrams ai senatori Raphael Warnock e Jon Ossoff sino a Megan Thee Stallion, regina dell’hip hop che trasforma il podio di Kamala in un palcoscenico per un live.

[…] attorniata da quattro ballerine, la vincitrice di tre Grammy si è esibita per 7 minuti alternando il suo rap ad appelli per Kamala Harris: «Stiamo per fare la storia con il primo presidente donna. La prima donna nera president. Facciamolo» dice prima di attaccare con la sua canzone Body che si presta a toccare il tema dell’aborto: «Ora so che le signore nella folla amano i loro corpi, e se volete continuare ad amarli, sapete chi votare». […]

Prima c’erano state oltre due ore di musica fra rap e discomusic, con due dj incaricate di scandire la serata e chiamare gli ospiti. Stacey Abrams ha descritto Kamala Harris come colei che ha rotto le barriere alla Casa Bianca; il senatore Ossoff ha toccato la questione del dibattito, «sembra che Donald abbia troppa paura di dibattere con il vicepresidente Harris» e la folla ha iniziato a urlare «Troppo impaurito».

A Warnock, pastore battista della chiesa che fu quella di Martin Luther King jr, il compito di ricordare che Trump nel 2020 ha «provato a rubare il voto dei cittadini della Georgia». Il riferimento è alle 11.779 che separarono Biden dal tycoon e alla telefonata che Donald fece al segretario di stato Brad Raffensperger chiedendogli di «trovare i voti mancanti».

Poi è stata la volta di Kamala Harris […] Davanti alle 10mila persone che hanno atteso per oltre tre ore il suo arrivo, la vicepresidente ha parlato per circa 20 minuti, interrotta da boati e applausi e oltre a ribadire le linee cardine della sua campagna – quella di un procuratore contro un pregiudicato, «conosco i tipi alla Trump», ha detto mentre il pubblico scandiva «arrestatelo» – Harris ha toccato la questione dell’immigrazione accusando Trump di “parlare e basta” mentre il «mio primo giorno ripresenterò la legge sui confini che Trump ha fatto bocciare al Congresso perché pensava l’avrebbe aiutato a vincere le elezioni.

E questo dimostra che Trump non ha a cuore la vostra sicurezza, gli interessa solo di se stesso». Ha detto che l’inflazione sta scendendo ma che i prezzi sono ancora alti, promettendo azioni per tutelare la classe media e le famiglie americane. E sull’aborto Harris ha promesso di firmare, anche qui il giorno 1 della presidenza, una legge a tutela dell’aborto in tutti e 50 gli Stati. Sono passaggi, soprattutto quello sull’immigrazione, che denotano come il suo “manifesto” stia prendendo forma. […]