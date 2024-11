KAMALA, UNA SCOPPOLA EPICA - TRUMP HA GUADAGNATO VOTI IN QUASI TUTTI I GRUPPI DEMOGRAFICI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OVER 65 E LE DONNE BIANCHE LAUREATE - IL TYCOON HA FATTO ENORMI PASSI AVANTI FRA ASIATICI, ISPANICI, GIOVANI FRA I 18 E I 29 ANNI, AMERICANI FRA I 30 E I 44 ANNI - GUADAGNI MINORI, MA PUR SEMPRE SIGNIFICATIVI, LI HA OTTENUTI ANCHE FRA GLI AFROAMERICANI, FRA LE DONNE (HARRIS HA OTTENUTO IL 54% CONTRO IL 46% DI TRUMP), IN PARTICOLARE QUELLE BIANCHE E NON LAUREATE, FRA GLI UOMINI E FRA GLI AMERICANI DI MEZZA ETÀ, QUELLI FRA I 45 E I 64 ANNI…

Estratto dell’articolo di Andrea Marinelli per il “Corriere della Sera”

[…] Donald Trump […] è riuscito infine anche a prevalere nel voto popolare, ottenendo quasi 5 milioni di voti in più a livello nazionale. È il primo repubblicano a vincerlo dopo 20 anni. Le indicazioni arrivate dalle urne sono state nette, come quella mappa che durante la notte andava colorandosi di rosso: Trump ha guadagnato consensi in 2.367 contee, ne ha persi in 240. Nella capitale Washington la vicepresidente ha ottenuto il 92,4% dei voti mentre l’ex — e futuro — presidente ha ottenuti appena 18 mila preferenze.

Le prime analisi del voto parlano di una vittoria a valanga, che va oltre il numero di voti elettorali, e non risicata come quella del 2016 che arrivò per appena 77 mila voti totali nel nordest postindustriale e di tradizione democratica conquistato con le promesse dell’America First: Michigan, Wisconsin e Pennsylvania. […] Trump ha guadagnato voti in quasi tutti i gruppi demografici, fatta eccezione per gli over 65 e le donne bianche laureate che avevano mostrato aperture ai democratici.

Il presidente eletto ha fatto enormi passi avanti fra asiatici, ispanici, giovani fra i 18 e i 29 anni, americani fra i 30 e i 44 anni. Guadagni minori, ma pur sempre significativi, il candidato repubblicano li ha ottenuti anche fra gli afroamericani, fra le donne (Harris ha ottenuto il 54% contro il 46% di Trump), in particolare quelle bianche e non laureate, fra gli uomini e fra gli americani di mezza età, quelli fra i 45 e i 64 anni. Non si tratta quindi di vincere soltanto negli Stati in bilico o di avere un vasto sostegno nell’America rurale e nei sobborghi, che pure è aumentato.

Trump ha pescato con abilità nella base dei democratici, strappando voti che per la rivale Kamala Harris erano vitali e che per i progressisti ora diventeranno un segnale di allarme anche per il futuro. Fra i giovani Biden aveva vinto di 25 punti e Hillary Clinton di 18, mentre Harris si è limitata a un margine di 6 punti — 52 a 46 — che può rimbombare per generazioni: questo, secondo il demografo del Census Bureau William Frey, è il dato più sorprendente. Anche fra gli elettori di età compresa fra i 30 e i 44 anni il margine democratico è passato in quattro anni dai 12 punti di Biden ai 4 di Harris.

L’altra emorragia di voti, per i democratici, è avvenuta fra le minoranze, quelle a cui affidavano molte speranze: afroamericani e ispanici valgono entrambi circa il 14% dell’elettorato, e in quattro anni si sono spostati un po’ più a destra.

Nel 2020 il 90% degli afroamericani votò per Biden, permettendogli anche di strappare la Georgia ai repubblicani, mentre Harris si è fermata all’80%: dieci punti in meno che […] le hanno sfilato da sotto i piedi gli uomini, raddoppiando i loro voti per Trump. Anche fra gli ispanici, i democratici sono passati dal 63% di Biden nel 2020 al 56% di Harris: soltanto il 51% degli uomini ha votato per la candidata democratica.

L’ultimo dato riguarda gli arabi americani e le comunità musulmane, che avevano promesso di voltare le spalle ai democratici per il loro sostegno della guerra a Gaza. Nelle due città con la più alta percentuale di arabi americani di tutto il Paese — Dearborn e Hamtramck, in Michigan — Trump ha ottenuto il 42%: nella prima ha vinto (Harris si è fermata al 36%, mentre la verde Jill Stein ha preso il 18%), nella seconda ha perso di 4 punti. Nel 2020 Biden aveva ottenuto il 68% a Dearborn e l’85% a Hamtramck.