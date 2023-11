IL KARMA COLPISCE LA GERMANIA: RISCHIA DI FINIRE SPOLPATA DALLA SUA STESSA AUSTERITÀ – IL DURISSIMO ARTICOLO DI “POLITICO” SUI TRUCCHETTI CONTABILI BOCCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA: “L'UNICA RAGIONE PER CUI LA GERMANIA NON PUÒ SPENDERE NON È PERCHÉ NON SE LO POSSA PERMETTERE, MA PERCHÉ RIMANE LEGATA A UN'ORTODOSSIA FISCALE QUASI RELIGIOSA” – SCHOLZ “ARROGANTE” E QUELLA DOMANDA SU LINDNER: “’MINISTRO DELLE FINANZE O CAZZARO?’ MOLTI TEDESCHI SI SONO DATI LA RISPOSTA…" - ORA C'È CHI CHIEDE ALLA MELONI SE RITIENE IL CANCELLIERE TEDESCA AFFIDABILE - VIDEO

Traduzione dell’articolo di Matthew Karnitschnig per www.politico.eu

christian lindner olaf scholz annalena baerbock robert habeck

I tedeschi hanno dato al mondo la schadenfreude per un motivo. E l'Europa meridionale non potrebbe essere più soddisfatta. Per i Paesi che hanno passato anni a subire l'Inquisizione fiscale di ispirazione tedesca, non c'è spettacolo più dolce che vedere la Germania stesa sull'altare della parsimonia teutonica.

L'ironia è che la Germania si è messa lì di proposito e non ha la minima idea di come potrà trovare redenzione. Una sentenza sbalorditiva della Corte costituzionale all'inizio di questo mese, che ha reso di fatto nullo il nucleo del programma legislativo del governo tedesco, ha lasciato il Paese in uno shock collettivo.

olaf scholz in un bar di piazza di pietra a roma 2

Per aggirare i vincoli di deficit autoimposti dalla Germania, che danno ai governi poco spazio per spendere più di quanto incassano in tasse, la coalizione del Cancelliere Olaf Scholz si è affidata a una rete di "fondi speciali" al di fuori del bilancio principale. Scholz era convinto che il governo potesse attingere a questi fondi senza violare il cosiddetto freno al debito.

La Corte, senza mezzi termini, non è d'accordo. La sentenza solleva dubbi sulla capacità del governo di accedere a un totale di 869 miliardi di euro parcheggiati fuori dal bilancio federale in 29 "fondi speciali". La decisione della Corte ha costretto il governo a congelare le nuove spese e a sospendere l'approvazione del bilancio del prossimo anno.

volodymyr zelensky olaf scholz 5

A quasi due settimane dalla decisione, sono diventate sempre più chiare sia la portata della sentenza sia la realtà che non c'è una facile via d'uscita. Sebbene Scholz abbia promesso di presentare un nuovo piano "molto rapidamente", pochi vedono una soluzione senza imporre l'austerità.

L'aspettativa nel Bundestag è che Scholz trovi tagli sufficienti per far fronte all'immediato buco di 20 miliardi di euro che la decisione ha creato nel bilancio del prossimo anno, ma non molto di più.

angela merkel olaf scholz

Nel frattempo, il suo governo è in fibrillazione. Mentre il ministro dell'Economia Robert Habeck, un verde, ha detto a tutti i microfoni che il futuro economico della Germania è in bilico, il ministro delle Finanze Christian Lindner ha scatenato il panico e la confusione annunciando una serie di blocchi di spesa mal definiti.

Giovedì il governo è stato costretto a smentire una notizia secondo cui un fondo speciale creato per sostenere le forze armate tedesche dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia sarebbe stato colpito dai tagli.

schaeuble merkel nel 1999

In una conferenza stampa con il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni, mercoledì scorso, Scholz ha subito l'umiliazione di un giornalista che ha chiesto alla sua ospite se considerasse la Germania un partner affidabile data la sua crisi di bilancio. Una Meloni magnanima, il cui Paese è esperto di contabilità creativa, ha dato a Scholz un'iniezione di fiducia, rispondendo che secondo la sua esperienza era "molto affidabile".

Contabilità greca

Tra le righe, i giudici della Corte costituzionale tedesca hanno suggerito che l'uso dei fondi ombra da parte della coalizione di Scholz equivale a un gioco di prestigio contabile - lo stesso tipo di alchimia contabile per cui Berlino ha rimproverato la Grecia più di dieci anni fa. Forse inconsapevolmente, la sentenza del tribunale ha riecheggiato il consiglio non richiesto dell'allora cancelliere Angela Merkel ad Atene durante la crisi del debito greco: "È il momento di fare i compiti a casa!".

GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ

Per i Paesi dell'eurozona con una storia recente di problemi di debito - un gruppo che oltre alla Grecia comprende Spagna, Portogallo e Italia - la situazione finanziaria della Germania deve sembrare un déjà vu. Dal 2010 in poi, si sono trovati nella poco invidiabile posizione di dover spiegare a Wolfgang Schäuble, il ministro delle Finanze della Merkel, come intendevano tornare sulla strada della rettitudine fiscale. Su sollecitazione di Schäuble, la Grecia ha quasi abbandonato l'euro.

Olaf Scholz e Christian Lindner

Negli ultimi mesi, la Germania ha assunto di nuovo il ruolo di brontolone fiscale a Bruxelles, dove i funzionari stanno negoziando un nuovo quadro per il regolamento della zona euro sulla spesa pubblica, noto come Patto di Stabilità e Crescita. Il patto, che risale al 1997, è stato sospeso dopo la pandemia, ma dovrebbe entrare nuovamente in vigore l'anno prossimo. Molti Paesi vogliono allentare le regole, viste le enormi pressioni di bilancio che hanno fatto seguito alle molteplici crisi degli ultimi anni. Berlino è aperta alla riforma, ma è scettica sul fatto di concedere ai paesi dell'euro un margine di manovra troppo ampio sulla spesa. L'ultimo pasticcio di bilancio non aiuterà certo i tedeschi a far valere le loro ragioni.

Semplice arroganza

MACRON SCHAUBLE

L'attrattiva della strategia che la Corte ha ora giudicato illegale era che il governo pensava di poter spendere i soldi messi da parte nei fondi speciali senza violare il freno al debito costituzionale della Germania, che limita il deficit federale allo 0,35% del PIL, tranne che nei momenti di emergenza.

In parole povere, la coalizione di Scholz voleva avere la botte piena e la moglie ubriaca, creando una parvenza di disciplina fiscale e spendendo liberamente per finanziare un programma ambizioso.

SCHAUBLE

Nonostante gli esperti legali avessero ampiamente avvertito che il piano del governo di riutilizzare un'enorme fetta di fondi per l'emergenza pandemica non avrebbe potuto resistere a una sfida giudiziaria, Scholz e i suoi partner sono andati avanti lo stesso. Inoltre, hanno puntato la loro intera agenda politica sul presupposto che la strategia sarebbe andata in porto senza problemi.

La decisione del tribunale della scorsa settimana è l'equivalente nazionale di un bambino ricco a cui viene tagliato il fondo fiduciario: I soldi di papà sono ancora lì, ma il ragazzo non può toccarli e deve cambiare la sua Porsche con una Opel.

Tuttavia, la ragione principale di quello che molti a Berlino chiamano der Schlamassel (il fiasco) è la semplice arroganza. Il carattere mite di Scholz in pubblico nasconde un approccio da saputello al governo. Avvocato di formazione che ha lavorato per decenni ai vertici del governo tedesco, Scholz, almeno nella sua mente, è generalmente la persona più intelligente nella stanza.

GIORGIA MELONI OLAF SCHOLZ

Durante i negoziati di coalizione del 2021, Scholz ha venduto l'idea del trucco di bilancio ai suoi futuri partner - i liberaldemocratici conservatori (FDP) e i Verdi - come un modo per far quadrare il cerchio tra il programma di welfare dei suoi socialdemocratici (SPD), il costoso programma climatico dei Verdi e le richieste di rigore fiscale (o almeno la sua apparenza) dell'FDP.

In effetti, è dubbio che la coalizione si sarebbe mai formata senza il piano. I Verdi e l'FDP hanno accettato di buon grado; dopo tutto Scholz, ministro delle Finanze tedesco dal 2018 al 2021, sapeva cosa stava facendo. O almeno così pensavano.

Ministro delle Finanze o "cazzaro"?

il ministro tedesco christian lindner nasconde orologio 4

A prescindere dal ruolo di Scholz, il suo successore come ministro delle Finanze, il leader dell'FDP Christian Lindner, condivide gran parte della responsabilità per il pasticcio, per il semplice motivo che è stato il suo ministero a supervisionare la strategia.

Durante i colloqui di coalizione del 2021, Lindner era combattuto tra il desiderio di governare e le restrizioni fiscali a lungo sostenute dal suo partito. Scholz gli ha offerto quello che sembrava essere un modo elegante per fare entrambe le cose.

Quando Lindner, che non aveva mai ricoperto un ruolo di governo esecutivo, era in procinto di ottenere il ministero delle Finanze, alcuni critici hanno messo in dubbio le sue qualifiche per guidare gli affari finanziari della più grande economia europea. POLITICO ha posto la domanda in modo più diretto: "Ministro delle Finanze o 'cazzaro'?". Molti tedeschi si sono senza dubbio dati le loro risposte nelle ultime settimane.

ROBERT HABECK OLAF SCHOLZ CHRISTIAN LINDNER

Macchina verde

A differenza dell'FDP, i Verdi non si sono fatti scrupoli ad appoggiare i trucchi contabili di Scholz. Quando si tratta di realizzare gli obiettivi ambientali dei Verdi, i fini giustificano da tempo i mezzi. Nei primi anni 2000, ad esempio, i leader del partito hanno convinto i tedeschi a spegnere le centrali nucleari del Paese e a passare alle energie rinnovabili.

Hanno vinto la discussione promettendo che i sussidi che i consumatori sarebbero stati costretti a finanziare per pagare il lancio dell'energia solare ed eolica non sarebbero costati ogni mese più di una "pallina di gelato". Alla fine, la bolletta annuale collettiva per le famiglie tedesche è stata di 25 miliardi di euro, abbastanza da aver messo all'angolo il mercato globale dei gelati molte volte.

giorgia meloni olaf scholz

La strategia dei Verdi per il gelato - assicurare impegni legislativi difficili da revocare e preoccuparsi dei dettagli finanziari in un secondo momento - ha anche informato il loro approccio a quella che chiamano la "trasformazione sociale ed ecologica", un piano per rendere l'economia tedesca neutrale dal punto di vista del carbonio.

Ecco perché lo shock della decisione del tribunale ha colpito più duramente i Verdi. Dopo oltre 15 anni di opposizione, i Verdi vedevano l'alleanza con Scholz e Lindner come il culmine del loro sforzo per convincere i tedeschi ad abbracciare la loro visione ecologica del futuro. Proprio quando la rivoluzione sperata era a portata di mano, è sfuggita alla loro portata.

christian lindner olaf scholz annalena baerbock robert habeck

Habeck, il volto della trasformazione dei Verdi, negli ultimi giorni ha dato l'impressione di essere un uomo allo stremo delle forze e ha fatto previsioni disastrose sull'imminente Armageddon economico.

"Questo segna un punto di svolta sia per l'economia tedesca che per il mercato del lavoro", ha dichiarato Habeck alla televisione pubblica tedesca questa settimana, prevedendo che diventerà molto più difficile per il Paese mantenere il livello di prosperità di cui ha goduto per decenni.

Strada verso la perdizione

Con tutta la sua franchezza, Habeck non ha affrontato l'elefante nella stanza: È una finta crisi del debito.

OLAF SCHOLZ XI JINPING

Non c'è alcuna ragione oggettiva per cui la Germania si trovi in questo dilemma. Un rating creditizio di prim'ordine significa che Berlino può prendere in prestito denaro a condizioni migliori di quasi tutti i Paesi del pianeta. Con un deficit di bilancio del 2,6% del PIL l'anno scorso e un carico di debito totale pari al 66% del PIL, la Germania è anche ben al di sopra della media rispetto ai suoi coetanei della zona euro in termini di disciplina fiscale - anche contando il debito raccolto per i fondi speciali.

L'unica ragione per cui la Germania non può spendere il denaro dei fondi speciali non è perché non se lo possa permettere, ma piuttosto perché rimane legata a un'ortodossia fiscale quasi religiosa che considera il debito in deficit come la strada per la perdizione.

Questa convinzione ha spinto la Germania ad ancorare il cosiddetto freno al debito nella sua costituzione nel 2009, consentendo così al governo di gestire solo un deficit minore, a meno che non si verifichi un disastro naturale o un'altra emergenza, come una guerra.

schaeuble dopo l attentato

L'emendamento costituzionale è passato con un comodo margine e con un ampio sostegno sia da parte dei cristiano-democratici (CDU) che della SPD, che condividono il potere in una grande coalizione guidata dalla Merkel. All'epoca, la Germania si stava ancora riprendendo dallo shock provocato dal crollo della banca d'investimento Lehman Brothers nel 2008 e doveva impegnare miliardi per sostenere il settore bancario.

Il governo federale e gli Stati del Paese avevano iniziato a pianificare una riforma delle regole fiscali già prima della crisi. L'emergenza ha dato loro ulteriore slancio nel perseguire un freno al debito sancito dalla Costituzione come modo per ripristinare la fiducia dei cittadini.

Da questo punto di vista, ha funzionato come previsto. Mentre Paesi come la Grecia e la Spagna lottavano con le loro finanze pubbliche negli anni successivi, il freno al debito della Germania sembrava preveggente.

Anche se l'Europa meridionale era in difficoltà, l'economia tedesca ha ingranato la marcia più alta grazie alla forte domanda di prodotti asiatici e nordamericani, consentendo al governo non solo di raggiungere il pareggio di bilancio, ma anche di registrare una serie di avanzi, con un picco nel 2018 di 58 miliardi di euro.

Addio a tutto questo

schauble MERKEL

I bei tempi finirono con la pandemia. La Germania, insieme al resto del mondo, è stata costretta a scavare a fondo. Tuttavia, aveva la capacità fiscale per farlo, poiché la pandemia ha giustificato l'abolizione del freno al debito sia nel 2020 che nel 2021. Le conseguenze dell'attacco russo all'Ucraina hanno costretto il governo a farlo nuovamente nel 2022.

Attingendo ai fondi speciali, Scholz e Lindner ritenevano di poter evitare una replica nel 2023. Ma la sentenza della Corte ha mandato all'aria questo piano. Molto prima della crisi attuale, era diventato chiaro alla maggior parte dei membri del governo - sia conservatori che di sinistra - che il freno al debito ostacolava gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche (la coalizione della Merkel ha enfatizzato il pagamento del debito invece di investire le eccedenze) e, per estensione, la competitività economica della Germania. Da qui l'uso liberale della scappatoia dei fondi speciali, ora chiusa.

EMMANUEL MACRON OLAF SCHOLZ

Il problema è che, anche se molti politici si sono resi conto dei pericoli del freno al debito, l'opinione pubblica rimane fortemente favorevole. Quasi due terzi dei tedeschi continuano a sostenere la misura, secondo un sondaggio pubblicato questa settimana da Der Spiegel.

Abrogare o anche solo riformare il freno richiederebbe alla classe politica tedesca non solo di convincerli del contrario, ma anche di raccogliere una super maggioranza in parlamento, cosa che al momento è improbabile.

christian lindner.

Giovedì scorso, il ministro delle Finanze ha segnalato che il freno al debito dovrà cadere anche per il 2023. Ciò significa che il governo dovrà dichiarare retroattivamente un'emergenza - probabilmente in relazione alla guerra in Ucraina - e sperare che la Corte costituzionale la accetti.

ZELENSKY - DRAGHI - SCHOLZ - MACRON olaf scholz emmanuel macron