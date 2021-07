1 lug 2021 18:18

KIM PERDE IL PESO MA NON IL VIZIO - SE ERAVATE IN ANSIA PER IL SUO ASPETTO EMACIATO, SAPPIATE CHE "CICCIO" KIM È IL DITTATORE STRONZO E SPIETATO DI SEMPRE: HA CONVOCATO E SILURATO "IN DIRETTA" I SUOI GERARCHI, DEFINITI "IRRESPONSABILI E PIGRI" E ACCUSATI DI UN "GRAVE INCIDENTE" NELLA PREVENZIONE DELLA PANDEMIA IN COREA DEL NORD (AH, QUINDI IL VIRUS È ARRIVATO ANCHE LÌ? FINORA DAL REGIME NON ERANO MAI STATI SEGNALATI CONTAGI...) - VIDEO