LE LACRIME DI COCCODRILLO DI LULA: "ITALIANI SCUSATEMI, SU CESARE BATTISTI MI SONO SBAGLIATO" - L'EX PRESIDENTE BRASILIANO, CHE SOGNA DI TORNARE IN POLITICA, HA CHIESTO SCUSA “AL COMPAGNO NAPOLITANO” E AL POPOLO ITALIANO PER NON AVER ESTRADATO L'EX MEMBRO DEI PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO, CONSEGNATO ALL'ITALIA INVECE DA JAIR BOLSONARO: “CREDEVO FOSSE INNOCENTE MA DOPO LA CONFESSIONE POSSO SOLO SCUSARMI…”