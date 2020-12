15 dic 2020 13:45

LANCIARE IL CASHBACK E NASCONDERE LA MANO – CONTE PRIMA INVITA GLI ITALIANI A SPENDERE NEI NEGOZI FISICI, PROMETTENDO MISERI PREMI E COTILLON, POI SI LAMENTA DEGLI ASSEMBRAMENTI – SE N’È ACCORTO PURE IL RENZIANO ETTORE ROSATO, CHE ATTACCA CASALINO: “ARRIVA DA PALAZZO CHIGI L'ENNESIMA COMUNICAZIONE DEL SUCCESSO DEL CASHBACK. A ME FA MOLTO PIACERE! MA NON È CHE QUESTO SPINGERE AD ANDARE PER I NEGOZI HA QUALCHE PICCOLO COLLEGAMENTO CON I COSIDDETTI ASSEMBRAMENTI?"