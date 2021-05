RENZI BUM BUM: “CHIEDO UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL MILIARDO E MEZZO SPESO DA ARCURI TRA SIRINGHE SPECIALI, GEL, VENTILATORI CINESI ACQUISTATI GRAZIE AI BUONI UFFICI DELL'ONOREVOLE D'ALEMA MA NON FUNZIONANTI, MASCHERINE SPESSO NON A NORMA, BANCHI A ROTELLE. MENTRE GLI ITALIANI MORIVANO DI COVID C'È STATO QUALCUNO CHE SI È ARRICCHITO IN MODO ILLECITO?” – TRA I CLIENTI DEL COMMISSARIO ALL'EMERGENZA C'ERA ANCHE IL COSIDDETTO MANAGER STUPRATORE MILANESE ANTONIO DI FAZIO: LA SUA SOCIETÀ (GLOBAL FARMA) HA APPENA UN ANNO DI VITA E HA COMBINATO ACQUISTI PER LA REGIONE LOMBARDIA, A CUI HA VENDUTO GUANTI IN LATTICE E MASCHERINE, SPACCIANDOSI POI PER "ALTO COMMISSARIO COVID"