8 ott 2021 16:20

LASCHET MA NON RADDOPPIA - IL CANDIDATO CANCELLIERE DELLA CDU, SCONFITTO ALLE ELEZIONI, NON RIESCE A PRONUNCIARE LE PAROLE “MI DIMETTO”, MA FA UN PASSETTO INDIETRO. PER LA PRIMA VOLTA HA INFATTI LASCIATO INTENDERE CHE UN’EVENTUALE COALIZIONE GIAMAICA (CDU-CSU, VERDI, LIBERALI) NON È VINCOLATA ALLA SUA PERSONA: “SONO PRONTO A UNA NUOVA FORMAZIONE DELLA CDU” – IL PROBLEMA PER L’EX DELFINO DELLA MERKEL (E PER IL SUO PARTITO) È CHE I NEGOZIATI TRA VERDI, LIBERALI E SPD SONO MOLTO AVANZATI…