Liberoquotidiano.it

rocco casalino grande fratello

Domenica sera, conferenza stampa (disastrosa) di Giuseppe Conte. E la cifra di quel disastro, stando a quanto rivela Augusto Minzolini in un retroscena su Il Giornale, la dà Rocco Casalino, il quale - scrive Minzo - "da qualche giorno non si da pace" per la performance del presidente del Consiglio.

Tanto che, svela il retroscena, il portavoce del premier ha avuto una discussione a distanza con un amico che aveva osato scrivere un tweet che recitava: "Per risolvere i problemi del Paese bisognerebbe richiudere il premier in un lockdown a quattro mandate". Risposta di Casalino? "Questo è vilipendio delle istituzioni".

ROCCO CASALINO AL GRANDE FRATELLO

Dunque lo scaricabarile: "La chiusura delle Chiese la hanno pretesa Franceschini e Speranza". E ancora: "Ma se aprivamo le Chiese avremmo dovuto aprire anche cinema e teatri. E poi magari pure le moschee: sai che casino!".

conte casalino

Insomma, un Casalino nervosissimo, che 24 ore dopo ha scelto di non seguire Conte nella sua incursione fuori tempo massimo nel Nord, a Bergamo e Brescia. E il fatto che l'ex Grande Fratello non fosse a seguito del premier ha rilanciato le illazioni: i due hanno davvero rotto? E "col solito amico", spiega Minzolini, Casalino ha smentito così: "Io sono stato bullizzato da piccolo. Poi per la mia partecipazione al Grande Fratello. Vuoi saperla tutta? Non sono andato perché ho fatto un'operazione e per ora non posso viaggiare". Sarà. Le risposte, comunque, fanno trapelare un grande, profondo, acuto nervosismo

ROCCO CASALINO AL GRANDE FRATELLO