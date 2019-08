14 ago 2019 12:07

“IL 20 AGOSTO SFIDUCIAMO CONTE” - SALVINI MOSTRA I MUSCOLI: “IN TANTISSIMI CHIEDONO CHE NON CI SIANO GIOCHINI DI PALAZZO, GOVERNI TECNICI. LA VIA MAESTRA, DEMOCRATICA, TRASPARENTE, LINEARE, È QUELLA DELLE ELEZIONI. STIAMO FACENDO TUTTO IL POSSIBILE PERCHÉ GLI ITALIANI POSSANO VOTARE. NO A GOVERNI STRANI, PRIMA SI VOTA, MEGLIO È…”