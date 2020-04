“IN 30 GIORNI SONO USCITO UN SOLO GIORNO PER ANDARE IN FARMACIA. È STATA UNA BELLA ESPERIENZA” – ACHILLE OCCHETTO: “VEDO MOLTI ELEMENTI ANTIDEMOCRATICI IN CORSO, SU QUESTO SARÀ LO SCONTRO, MA CONTE SI STA COMPORTANDO BENE. È STATO RUDE IN CONFERENZA STAMPA, NON DOVEVA USARE QUELLO STRUMENTO, MA LE OPPOSIZIONI IL GIORNO PRIMA…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

Se si sta andando verso modelli politici democratici oppure no? “Ci muoviamo sul filo di una lama. Vedo molti elementi antidemocratici in corso, quindi su questo sarà la scontro”. A parlare è Achille Occhetto, l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano, che oggi è intervenuto al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Si dice che nei momenti di crisi come questo è necessario che ci sia una sola persona al comando. “Appunto. Questa è una suggestione estremamente negativa che io cerco di combattere”. Come sta comportando il premier Conte nella gestione di questa crisi? “Per quel che riguarda l'emergenza si sta comportando bene. Avrà i suoi difetti, ma se li paragona con gli errori fatti in altri paesi, come gli Stati Uniti, non posso che assolverlo”.

In queste ore il Primo Ministro è stato criticato per aver mosso un presunto attacco alle opposizioni durante la sua ultima conferenza stampa. “Si, lui è stato rude, non doveva usare quello strumento. Però la sostanza è che il giorno prima le opposizioni avevano detto che il governo aveva firmato nottetempo il Mes e Conte ha affermato la verità, cioè che non era stato firmato”. Come sta vivendo l'isolamento Achille Occhetto? “In trenta giorni sono uscito un solo giorno, per andare in farmacia, insieme a mia moglie. E' stata una bella esperienza”, ha concluso Occhetto a Un Giorno da Pecora.

