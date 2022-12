12 dic 2022 17:36

“L'AFFARISMO È LA MALATTIA SENILE DEL DALEMISMO” - GAD LERNER APPROFITTA DEL CASO PANZERI PER TIRARE UNA STOCCATA A MASSIMO D’ALEMA: “NON AIUTA IL SILENZIO DEI DIRIGENTI DI ARTICOLO 1 CHE, DOPO AVER SOSPESO PANZERI, NON HANNO PROFERITO VERBO. FORSE PERCHÉ FA LORO MALE RICONOSCERE CHE LA CORRUZIONE È IL PASSO SUCCESSIVO DELLA SPREGIUDICATEZZA, COSÌ COME L'AFFARISMO DELLA INTERMEDIAZIONE NEGLI SCAMBI COMMERCIALI È UN COROLLARIO DELLA REALPOLITIK. SO CHE IN QUEL PARTITO HA SUSCITATO IMBARAZZO L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ADVISOR DEL MILITANTE D'ALEMA IN FAVORE DELLA COLOMBIA O DEL QATAR…”