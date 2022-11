“L'IMPERATIVO CATEGORICO, A PARIGI COME A ROMA COME A BERLINO SEMBRA ESSERE UNO SOLO, FREGARE GLI ALLEATI, PER NON FARSI FREGARE DA LORO” – L’ATTACCO DI ENRICO MENTANA SU FACEBOOK: “SIAMO STRANI NOI EUROPEI. COMBATTIAMO DA PIÙ DI DUE ANNI CONTRO IL COVID, VIVIAMO DA NOVE MESI AI NOSTRI CONFINI UNA GUERRA PERÒ L'EMERGENZA CHE CI FA LITIGARE, CHE SPACCA L'UNIONE, CHE INFIAMMA GLI ANIMI È QUELLA ATTORNO AI MIGRANTI. È UNA GIGANTESCA PROVA DI IMMATURITÀ GENERALE”

Siamo strani noi europei. Combattiamo da più di due anni contro il Covid che solo in Italia ha fatto 180mila morti. Viviamo da nove mesi ai nostri confini una guerra con centinaia di migliaia di vittime militari e civili. Stiamo affrontando un'altra doppia sfida epocale, con i prezzi energetici più alti di sempre e l'inflazione ai massimi da trent'anni.

E però l'emergenza che ci fa litigare, che spacca l'Unione, che infiamma gli animi è quella attorno ai migranti. È una gigantesca prova di immaturità generale. Ne sono protagonisti governi che non avrebbero problemi immediati di consenso, che non devono assecondare gli umori e le pulsioni delle rispettive opinioni pubbliche, visto che si è votato un anno fa in Germania, cinque mesi fa in Francia, un mese fa in Italia, con risultati che hanno garantito solide maggioranze parlamentari per governare.

Eppure tutte le altre priorità, guerra, gas, covid e prezzi non contano più: ora l'imperativo categorico, a Parigi come a Roma come a Berlino sembra essere uno solo, fregare gli alleati, per non farsi fregare da loro...