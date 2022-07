21 lug 2022 16:00

“L'ITALIA PRIGIONIERA DEI SUOI VECCHI DEMONI” – L'ADDIO DI DRAGHI VISTO DA BERLINO, DOVE TEMONO CHE IL CAOS POLITICO CONTAGI L'EUROPA – I MEDIA TEDESCHI, CHE IN PASSATO NON SONO STATI TENERI CON L'EX CAPO DELLA BCE, ORA PIANGONO PER LA DIPARTITA DI MARIOPIO DA PALAZZO CHIGI – SUEDDEUTSCHE ZEITUNG: “UNA PERDITA COLOSSALE PER L'ITALIA. IL PAESE RISCHIA DI AFFONDARE NELL'INCERTEZZA” – DER SPIEGEL: “QUESTA VOLTA NON C'È RITORNO”





Sueddeutsche Zeitung draghi (ANSA) – I media tedeschi hanno dato in breaking news le dimissioni di Mario Draghi e hanno pubblicato in tempo reale alcuni commenti sulla difficile situazione italiana. 'Mattarella accetta le dimissioni', titola ad esempio la Sueddeutsche Zeitung on line. 'L'Italia prigioniera dei suoi vecchi demoni', il titolo di un commento. 'L'apartitico Draghi verso l'uscita. Sarebbe una perdita colossale per l'Italia. Il Paese rischia di affondare nell'incertezza', continua l'articolo di commento di Oliver Mailer. 'Il presidente Draghi si dimette', titola la Faz on line. 'Il capo dello Stato italiano Mattarella accetta le dimissioni di Mario Draghi', scrive Welt. DER SPIEGEL DRAGHI 'Mario Draghi vuole dimettersi', il titolo dello Spiegel. 'Questa volta non c'è ritorno', si rimarca nel sottotitolo. Sueddeutsche Zeitung draghi 2 jens weidmann e mario draghi MARIO DRAGHI MARIO DRAGHI luigi di maio mario draghi