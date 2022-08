“E' NECESSARIO CHE LA CRIMEA SIA LIBERATA PERCHÉ SI ARRIVI DAVVERO ALLA VITTORIA” – ZELENSKY VUOLE RIPRENDERSI TUTTI I TERRITORI OCCUPATI DALLA RUSSIA, COMPRESO LA CRIMEA CHE MOSCA CONTROLLA DAL 2014: “NON RICONOSCEREMO MAI I COLORI DI QUALCUN ALTRO SULLA NOSTRA TERRA E NEL NOSTRO CIELO” – URSULA VON DER LEYEN GLI VA DIETRO: “L'UE NON RICONOSCERÀ MAI L'ANNESSIONE ILLEGALE DELLA CRIMEA DA PARTE DELLA RUSSIA” – IDEM IL CANCELLIERE SCHOLZ: “L’ANNESSIONE IMPERIALISTA CRIMEA NON SARÀ ACCETTATA”

Zelensky, la vittoria passa dalla riconquista della Crimea

(ANSA) - "E' necessario che la Crimea sia liberata perché si arrivi davvero alla vittoria, perché il diritto internazionale sia ristabilito: tutto è iniziato in Crimea e deve finire in Crimea". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aprendo il secondo summit della Piattaforma di Crimea, alla quale prendono parte molti leader occidentali, tra cui il presidente polacco Andrei Duda e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "Cari cittadini della Crimea e in Crimea: so che la Crimea sta aspettando di rientrare in Ucraina e lo faremo".

Zelensky, la bandiera ucraina tornerà sui territori occupati

(ANSA) - "Le bandiere blu e gialle" dell'Ucraina "sventoleranno di nuovo a casa, dove hanno il diritto di essere, in tutti i villaggi e le città dell'Ucraina temporaneamente occupati": lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una cerimonia a Kiev alla vigilia del giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. "Non riconosceremo mai i colori di qualcun altro sulla nostra terra e nel nostro cielo. Siamo sempre pronti a difendere la nostra bandiera gialla e blu", ha affermato Zelensky. Lo riporta la Bbc.

Von der Leyen, Ue non riconoscerà mai la Crimea come russa

(ANSA) - "L'Ue non riconoscerà mai l'annessione illegale della Crimea da parte della Russia. Lavoriamo instancabilmente con l'Ucraina per denunciare le violazioni dei diritti umani, assicurare alla giustizia i responsabili e sostenere le vittime". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla conferenza per la Crimea. "La Crimea non solo è stata usata come una base militare ma anche come test per per altre brutali annessioni di parte del territorio ucraino. L'Ue sarà al fianco dell'Ucraina per il tempo che ci vorrà e il nostro desiderio di vedere l'Ucraina un membro dell'Ue non è mai stato così forte".

Scholz, annessione imperialista Crimea non sarà accettata

(ANSA) - "La comunità internazionale non accetterà mai l'annessione imperialista illegale della Russia del vostro territorio". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz intervenendo in collegamento al summit della Piattaforma di Crimea assieme al premier canadese Justin Trudeau. Scholz ha garantito il sostegno della Germania all'Ucraina con le sanzioni, e finanziariamente. "Continueremo a fornire armi - ha detto tra l'altro il cancelliere tedesco - Abbiamo messo in pista un nuovo pacchetto, tra cui un altro moderno sistema di difesa aerea, lanciarazzi e tonnellate di munizioni, dispositivi anti drone e veicoli di recupero armati".

