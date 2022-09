16 set 2022 18:32

“ABBIAMO RICOSTRUITO 120 CASI. TUTTI BASATI SU ARTICOLI DI GIORNALE” – JOSH RUDOLPH, AUTORE DELLO STUDIO CHE DUE ANNI FA ANTICIPAVA IL REPORT AMERICANO SUI FONDI RUSSI AI PARTITI: “IL CASO PIÙ EVIDENTE È IL METROPOL. IL FINANZIAMENTO PROMESSO ERA 130 MILIONI DI DOLLARI, MA NON ABBIAMO PROVE CHE IL DENARO SIA GIUNTO A DESTINAZIONE” – “IL RAPPORTO IN QUESTIONE NON RIGUARDA GLI STATI UNITI E QUINDI SONO ESCLUSE LE ELEZIONI DI MEDIO TERMINE, MI CHIEDO: COS' ALTRO SUCCEDERÀ DI IMPORTANTE NEL MONDO NEI PROSSIMI MESI SE NON LE ELEZIONI ITALIANE?"