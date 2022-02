VITA VISSUTA – MINZOLINI: "IL SOTTOSCRITTO ASSOLTO IN PRIMO GRADO IN UN PROCESSO, UNA DIVENTATO SENATORE DI FORZA ITALIA, FU CONDANNATO IN APPELLO DA UN GIUDICE CHE PER 12 ANNI ERA STATO PARLAMENTARE DELL'ULIVO E PER BEN DUE VOLTE SOTTOSEGRETARIO. E IN CASSAZIONE QUELLA CONDANNA FU CONFERMATA DA UN MAGISTRATO CHE ERA STATO CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DI GIUSTIZIA DEL GOVERNO PRODI. SULL'ONDA DI QUELLA VICENDA CHE FECE CLAMORE FU PRESENTATA UNA LEGGE CONTRO LE “PORTE GIREVOLI” TRA MAGISTATURA E POLITICA...